Black Myth: Wukong получил новый геймплей и страницу в Steam ©

Портал IGN получил возможность опробовать Black Myth: Wukong и опубликовал превью, в котором подробно рассказывается о боевых особенностях игры.

Специалисты IGN получили возможность протестировать 45-минутную демоверсию игры, в которой они столкнулись с тремя различными боссами. Со слов журналистов, в игре представлены полуоткрытые карты с различными маршрутами, которые игроки могут исследовать.

В той главе, которую они проходили, у них была возможность выполнить второстепенный квест, который давал им новую способность к трансформации. Один из секретных путей даже привел к необязательному боссу - Царю Скорпионов. А для поклонников Souls, похоже, Black Myth: Wukong будет отличаться высоким уровнем сложности.

Хотя Black Myth имеет некоторые общие черты механики с серией Dark Souls, ощущения от боя здесь совершенно отличны от других подобных игр. [...] Захват посоха меняется в зависимости от различных движений, создавая разнообразные по своему стилю и динамике движения и даже изменяя длину посоха в бою. Отдача от ударов посоха по врагам также весьма характерна. В сочетании с поддержкой системы заклинаний в бою Black Myth: Wukong выделяется как ARPG с уникальными ощущениями.

Создатели Game Science открыли официальную страницу игры Black Myth: Wukong в Steam. На этой странице можно прочитать краткое описание игры, ознакомиться со скриншотами и добавить игру в избранное.

Выход Black Myth: Wukong намечен на 2024 год для ПК и консолей текущего поколения. В игре будут присутствовать русские субтитры.