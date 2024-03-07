Больше 30 минут геймплея китайского экшена Black Myth: Wukong

После чрезвычайно продолжительного ожидания разработчики из китайской студии Game Science наконец-то анонсировали дату выхода своего амбициозного экшена Black Myth: Wukong с видом от третьего лица. Проект, основанный на древней азиатской мифологии и культуре, должен добраться до ПК и консолей уже в этом году. Сегодня у нас есть возможность оценить, как будет выглядеть геймплей игры на релизе.
В сети начали появляться новые демонстрации игрового процесса Black Myth: Wukong. По большому счету, ролики содержат уже знакомые кадры, которые демонстрировались ранее в трейлерах или нарезках от разработчиков. Тем не менее, новый геймплей был записан с последней актуальной версии игры. Как сообщается, весь геймплей был записан с последнего билда 2024 года на ПК с максимальными настройками графики в 4К.
Black Myth: Wukong обещает подарить игрокам уникальный фэнтези-мир, где игрокам в облике бога-обезьяны предстоит сразить могущественных боссов. Игра может стать уникальным объединением элементов игр FromSoftware и последних частей God Of War. Релиз проекта запланирован на 20 августа 2024 года.
Выглядит уже победнее чем нам показывали раньше, но всё равно интересно.
Но ведь это геймплей с пс5, там как обычно графика по-феншую сделана.