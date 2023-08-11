Новый трейлер Black Myth Wukong покажут на Gamescom ©

Gamescom уже на пороге, так как немецкое шоу откроет свои двери примерно через десять дней. Как и каждый год, этому событию будет предшествовать церемония открытия, которую всегда организует Джефф Кили. Ведущий, который не может не подогреть интерес перед каждой конференцией, в частности, раскрывая некоторые игры, которые будут в программе.

Итак, теперь мы знаем, что во время Opening Night Live 2023 покажут новый трейлер Black Myth Wukong Ранее в этом году китайская студия Game Science сообщила, что эта впечатляющая action-RPG, разработанная на Unreal Engine 5, выйдет летом 2024 года, но с тех пор никаких новостей. Кто знает, может быть, будет объявлена более конкретная дата, как и другие платформы, поскольку пока подтверждена только версия для ПК.