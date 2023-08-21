После релиза Black Myth: Wukong могут появиться сюжетные дополнения, заявляют разработчики ©

Совсем скоро, а именно на Gamescom 2023, состоится новая презентация амбициозного хардкорного экшена Black Myth: Wukong от китайских разработчиков из студии Game Science. Масштабный проект для команды станет дебютным игровым релизом, однако они уверены в его качестве и готовы заняться пострелизной поддержкой игры. В Game Science не исключают выпуск сюжетных дополнений к проекту и контентных расширений.

Как пояснили представители Game Science, ролевой экшен Black Myth: Wukong будет распространяться по традиционной модели разовой покупки. Игроки заплатят фиксированную стоимость за полностью завершенный продукт без дополнительной монетизации. Тем не менее, разработчики рассматривают вариант выпуска платных DLC, если это будет интересно сообществу геймеров.

Black Myth: Wukong выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Судя по всему, разработчики решили отказаться от поддержки прошлого поколения консолей, но игра может появиться на различных облачных платформах.