Разработчики Black Myth: Wukong показали обновленный внешний вид главного героя, окружения и монстров ©

Зрелищный китайский экшен Black Myth: Wukong прошел долгий путь разработки с момента своего первого анонса в 2020 году. Точный релиз проекта до сих пор остается неизвестным, но сегодня он перешел в финальную фазу производства. Разработчики игры из студии Game Science объявили о небольшом рестайлинге и показали практически финальный дизайн Black Myth: Wukong.

Как сообщается, общий внешний вид Black Myth: Wukong был слегка изменен. Разработчики игры отошли от излишней кинематографичности и переработали некоторые аспекты проекта, чтобы придать ему более естественный цветовой диапазон и дизайн. Главные изменения в основном коснулись внешнего вида главного героя, окружения и монстров, которые получили больше деталей.

Теперь главный герой Black Myth: Wukong выглядит так:

Также авторы игры поделились финальным дизайном локации, второстепенных персонажей и монстров:

Black Myth: Wukong создается на графическом движке Unreal Engine 5 и обещает выйти летом 2024 года на ПК и консолях.