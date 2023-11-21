Разработчиков Black Myth Wukong обвинили в пропаганде сексизма и дискриминации

В адрес компании Game Science, которая разрабатывает игру Black Myth: Wukong, в результате внутренней отчетности начали поступать обвинения в том, что в команде поощряется культура сексизма и дискриминации. В объемном отчете, составленном представителями азиатского игрового сообщества и опубликованном в прессе, приводятся комментарии и высказывания представителей Game Science, которые способствовали формированию токсичной рабочей культуры.
Эти мужчины-разработчики никогда не расплачивались за свои женоненавистнические высказывания, - пишет одна из женщин под псевдонимом Jen.
Среди примеров, приведенных в отчете, упоминается то, как в объявлениях о наборе персонала компания Game Science утверждает, что у них могут появиться "друзья с привилегиями" на рабочем месте, а также тем, что "толстым людям следует идти на *****р".
В этом докладе также подтверждается известное ранее мнение, в частности, сообщение одного из главных художников, работавших над Wukong, а именно Ян Ци, в котором он утверждает, что женщины и мужчины не могут получать одинаковое удовольствие от игр, поскольку "точки G в мужских и женских играх принципиально отличаются".
К сожалению, эта тема всплыла после выхода последнего трейлера игры, в котором среди героев сюжета показана женщина-полузмея.
Другой разработчик, технический художник Daiwei, открыто заявляет, что "дух змеи отличается от того, что было в моем воображении, но если прикрыть нижнюю половину рукой, то мастурбировать все равно можно".
Пример тому - поведение сооснователя команды Фэн Цзи, который часто публично пишет непристойные посты, полные сексуальных намеков, примерно такие: "Я хочу расширить свой круг и нанять больше людей, чтобы меня облизывали до тех пор, пока у меня не начнется эрекция. Я хочу быть честным, сделать трейлер и быть восхваленным как спаситель индустрии".
На данный момент Game Science никак не отреагировала на эти обвинения, выдвинутые комьюнити, которое больше не желает молчать. Одна из представительниц движения, подготовившего соответствующий отчет, заявила:
"В их глазах женщины не заслуживают уважения. Даже просто прислушаться к ним считается проявлением самодовольства, маркетинговой тактикой и способом приобщиться к западной политкорректности. Я не могу описать, в каком отчаянии мы находимся".
В ожидании опровержения со стороны Game Science, хотелось бы отметить, что, к сожалению, это не последняя подобная история, поскольку Niantic и Bungie также сталкивались с подобными историями в последнее время.
Желаю Game Science и дальше игнорировать этих неолиберальных маргиналов.
Надо пожелать им меньше болтать и больше делать, а уж люди потом сами оценят то, тянут ли они на "спасителей индустрии"...
Фем-движения не успокоятся, пока, во всех играх, женские персонажи не станут выглядеть страшнее орангутана.
ну так для них игрульку делали со стремным бабьем ток она не взлетела
Мужское комьюнити должно срочно выступить против убийства и смертей мужчин в играх,так-как они уже являются исчезающим видом.По мнению этих активисток женщины так-же совсем-совсем не какают.
Нужно просто игнорировать этих и продолжать делать игру так как разработчики задумали изначально и не в коем случае ничего не переделывать.
"среди героев сюжета показана женщина-полузмея", надо было полностью в виде змеи изобразить, тогда бы претензий не было))
Конечно же нет...
Вполне себе нормальный вид современной сильной женщины,только с грудью перебор,её не должно быть вообще.
как славно что когда мифы придумывали такой хурмы не было
Значит хорошая игра, надо брать.
лично у меня сложилось впечатление, что есть коллектив в котором сортирные шутки в порядке вещей и некие нежные цветы не оценившие такого поведения, и оскорбившиеся по всем возможным пунктам, благо сей час можно.
заявление выглядят как что-то разумное на фоне каждого первого блокбастера, что делается для всех на свете и в тоже время ни для кого.
Значит игра годная)
Если эти пидopы против, значит, на игру следует обратить внимание.
Обиженки из Твиттера обиделись, и начали выдумывать обвинения, чтобы в дальнейшем отменять игру. Значит разработчики на правильном пути, так держать!
Ну вот потом и сравним Black Myth: Wukong с тем же Forspoken ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Всё сильнее жду эту игру
> одна из женщин под псевдонимом Jen
Да, несомненно, тут нужно внутреннее расследование... чтоб уволить эту Jen :-)
И окажется,что это был John-покер-толераст.
Мне просто интресно играла ли эта " представительница движения" в Нио или Секиро. Ну, или в любой другой соулс-лайк. Интересно какой класс выбирала, как боссов проходила, какие мысли по тем или иным аспектам этих игр... Ах да. Выяснится, что она в это даже не играет. Даже как казуал. Ей просто надо вставить свои две копейки ради хайпа.
Почему нельзя просто делать игру, без вот этих всяких скандалов?
Потому что всегда находится группа умалишенных, которая чем то ущемилась.
Это с какой стороны посмотреть. Если со стороны фемок, то согласен, мимо; если с разрабов и их "поведения", то это тупо реклама. Ну, или стилек такой.
много свободного времени, значит
Никогда такого не было и вот опять