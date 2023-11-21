Разработчиков Black Myth Wukong обвинили в пропаганде сексизма и дискриминации

В адрес компании Game Science, которая разрабатывает игру Black Myth: Wukong, в результате внутренней отчетности начали поступать обвинения в том, что в команде поощряется культура сексизма и дискриминации. В объемном отчете, составленном представителями азиатского игрового сообщества и опубликованном в прессе, приводятся комментарии и высказывания представителей Game Science, которые способствовали формированию токсичной рабочей культуры.

Эти мужчины-разработчики никогда не расплачивались за свои женоненавистнические высказывания, - пишет одна из женщин под псевдонимом Jen.

Среди примеров, приведенных в отчете, упоминается то, как в объявлениях о наборе персонала компания Game Science утверждает, что у них могут появиться "друзья с привилегиями" на рабочем месте, а также тем, что "толстым людям следует идти на *****р".

В этом докладе также подтверждается известное ранее мнение, в частности, сообщение одного из главных художников, работавших над Wukong, а именно Ян Ци, в котором он утверждает, что женщины и мужчины не могут получать одинаковое удовольствие от игр, поскольку "точки G в мужских и женских играх принципиально отличаются".

К сожалению, эта тема всплыла после выхода последнего трейлера игры, в котором среди героев сюжета показана женщина-полузмея.

Другой разработчик, технический художник Daiwei, открыто заявляет, что "дух змеи отличается от того, что было в моем воображении, но если прикрыть нижнюю половину рукой, то мастурбировать все равно можно".

Пример тому - поведение сооснователя команды Фэн Цзи, который часто публично пишет непристойные посты, полные сексуальных намеков, примерно такие: "Я хочу расширить свой круг и нанять больше людей, чтобы меня облизывали до тех пор, пока у меня не начнется эрекция. Я хочу быть честным, сделать трейлер и быть восхваленным как спаситель индустрии".

На данный момент Game Science никак не отреагировала на эти обвинения, выдвинутые комьюнити, которое больше не желает молчать. Одна из представительниц движения, подготовившего соответствующий отчет, заявила:

"В их глазах женщины не заслуживают уважения. Даже просто прислушаться к ним считается проявлением самодовольства, маркетинговой тактикой и способом приобщиться к западной политкорректности. Я не могу описать, в каком отчаянии мы находимся".

В ожидании опровержения со стороны Game Science, хотелось бы отметить, что, к сожалению, это не последняя подобная история, поскольку Niantic и Bungie также сталкивались с подобными историями в последнее время.