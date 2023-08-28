СМИ: Black Myth: Wukong может бросить вызов позициям FS в играх жанра Souls

Разговоры о Black Myth: Wukong после выставки в Кельне не утихают. Так, 28 августа редактор портала gamerant опубликовал статью, в которой он, как ярый ценитель соул-игр, с огромным вниманием рассматривает Black Myth: Wukong. Он считает, что по дизайну врагов данная игра, скорее всего, сможет потягаться с играми от FromSoftware.
По его мнению, дизайн врагов в Black Myth: Wukong пронизан древнекитайской мифологией, что позволяет игре конкурировать с работами FromSoftware. Успех таких игр FromSoftware, как Bloodborne, во многом обусловлен захватывающим дизайном мира и тщательной проработкой врагов. В настоящее время Game Science может сделать Black Myth: Wukong поистине уникальной игрой в этом жанре за счет широкого разнообразия монстров и главного героя - бога-обезьяны, которому под силу справиться с самыми сложными испытаниями.
В этом плане Black Myth: Wukong имеет значительные преимущества, так как разработчик Game Science при создании врагов использует богатый арсенал фантазии. Судя по тому, что было показано на данный момент, разработчик действительно старается использовать преимущества исходного материала, что дает хорошие шансы на успех игры и может привести к тому, что некоторые из боссов Black Myth: Wukong окажутся одними из лучших в жанре. Дизайн монстров выглядит впечатляюще разнообразным, и игроки могут ожидать, что им придется столкнуться с самыми разными и сложными противниками. Если Game Science удастся добиться успеха в разработке врагов и боссов, Black Myth: Wukong вполне может стать "спящим хитом" 2024 года.
Выход Black Myth: Wukong запланирован на лето 2024 года на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.
Ну в плане графики и анимаций уже в разы лучше выглядит чем любая игра от Фромов , осталось сюжет хоть какой-нибудь завести , боевку в которой не надо как колобок по полю кататься , и боссов эпичных !
Китайская боевика по закликиванию скиллов будет)
Да любая Souls-like может, та же Lies of P тоже выглядит хорошо, а толку то? Создателей жанра перебить почти нереально. Вряд ли Black Myth: Wukong или Lies of P доберутся до результатов Dark Souls 3 с 130к пик, а про Elden Ring с 953426 тысяч людей пик вообще молчу.
Согласен с Вами, сколько было претендентов на первенство в стиле Souls и где они сейчас?