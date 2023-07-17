Новая игра про Чёрную пантеру от EA будет создана на движке Unreal Engine 5 и получит открытый мир ©

Не так давно Electronic Arts обрадовала анонсом еще одной крупнобюджетной сюжетной игры с супергероями. Компания в сотрудничестве с Marvel Games обещает выпустить первый масштабный проект про Чёрную пантеру, однако большинство деталей по-прежнему держат в секрете. Благодаря обновленному списку вакансий разработчиков мы получили более развернутое представление о будущей игре.

Согласно недавней публикации от студии Cliffhanger Games, которая заявлена главным разработчиком игры про Чёрную пантеру, команда авторов проекта находится в активном поиске самых разных специалистов. В наборе новых сотрудников перед активной фазой производства игры нет ничего удивительного, самое интересное скрывается в описании вакансии.

В объявлениях игру описывают как "классический" экшен с открытым миром. Для нее предусмотрены уникальные ролевые элементы и система Open Story, о которой станет известно только ближе к релизу проекта. В вакансиях не упоминается создание собственного движка. Судя по всему, игра создается на базе последней версии графического движка Unreal Engine 5.