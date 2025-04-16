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Blades of Fire 22.05.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7.9 34 оценки

Новый геймплейный трейлер Blades of Fire фокусируется на боях

monk70 monk70

505 Games выпустила совершенно новый геймплейный трейлер для своей новой экшен-игры Blades of Fire. Этот новый трейлер фокусируется на боевой механике игры.

Blades of Fire — это приключенческая игра от третьего лица от MercurySteam. По словам разработчиков, игроки будут ковать собственное оружие и сталкиваться с жестокими врагами в уникальной боевой системе.

В Blades of Fire ваше оружие — это ваши самые ценные инструменты для выживания и победы против сил королевы Нереи. Выковать идеальное оружие и освоить его использование крайне важно, чтобы вы преуспели в своем стремлении свергнуть ее. Недавно опубликованные видеоролики «Getting Started» показывают, что именно вам нужно будет сделать, чтобы восстановить мир на земле.

Система ковки лежит в основе игрового процесса Blades of Fire и предлагает игрокам уникальный шанс создать мощное оружие, которое поможет им выжить в мире хаоса. Игроки будут собирать материалы, комбинировать элементы и улучшать снаряжение Арана.

Как уже было сказано, Blades of Fire стремится иметь уникальную и сложную боевую систему. Эта система позволит вам атаковать определенные части тела противника.

505 Games выпустит Blades of Fire 22 мая.

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