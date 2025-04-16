Новый геймплейный трейлер Blades of Fire фокусируется на боях

505 Games выпустила совершенно новый геймплейный трейлер для своей новой экшен-игры Blades of Fire. Этот новый трейлер фокусируется на боевой механике игры.

Blades of Fire — это приключенческая игра от третьего лица от MercurySteam. По словам разработчиков, игроки будут ковать собственное оружие и сталкиваться с жестокими врагами в уникальной боевой системе.

В Blades of Fire ваше оружие — это ваши самые ценные инструменты для выживания и победы против сил королевы Нереи. Выковать идеальное оружие и освоить его использование крайне важно, чтобы вы преуспели в своем стремлении свергнуть ее. Недавно опубликованные видеоролики «Getting Started» показывают, что именно вам нужно будет сделать, чтобы восстановить мир на земле.

Система ковки лежит в основе игрового процесса Blades of Fire и предлагает игрокам уникальный шанс создать мощное оружие, которое поможет им выжить в мире хаоса. Игроки будут собирать материалы, комбинировать элементы и улучшать снаряжение Арана.

Как уже было сказано, Blades of Fire стремится иметь уникальную и сложную боевую систему. Эта система позволит вам атаковать определенные части тела противника.

505 Games выпустит Blades of Fire 22 мая.