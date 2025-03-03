Стали известны системные требования Blades of Fire для ПК

505 Games и MercurySteam опубликовали официальные системные требования к ПК для Blades of Fire. Это новая игра в жанре экшен от третьего лица, которая выйдет 22 мая на ПК в магазине Epic Games.
Игрокам на ПК как минимум понадобится Intel Core i7-11700KF или AMD Ryzen 5800X с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5700 XT. С этой настройкой ПК вы сможете запустить игру в разрешении 1080p/высоких настройках/60 кадров в секунду с режимом производительности AMD FSR.
Разработчики рекомендуют Intel Core i7-11700KF или AMD Ryzen 5800X с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti или AMD Radeon RX 6700 XT. С такой системой ПК вы сможете запустить игру в разрешении 1440p/высоких настройках/60 кадров в секунду с режимом AMD FSR Balanced.
Для игр в разрешении 4K разработчики рекомендуют Intel Core i7-11700KF или AMD Ryzen 5800X с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER или AMD Radeon RX 6800 XT. Эта система ПК может запустить Blades of Fire в разрешении 4K/высоких настройках/60 кадров в секунду с режимом AMD FSR Balanced.
Наконец, для лучшего игрового опыта MercurySteam рекомендует использовать Intel Core i7-13600K или AMD Ryzen 7600X с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XTX. С такой высокопроизводительной системой ПК вы можете запустить игру в разрешении 4K/настройках Ultra/60FPS с режимом качества AMD FSR.
Минимальные:
- ОС: Windows 10
- Процессор: Intel Core i7-11700KF или AMD Ryzen 5800X
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070, 8 ГБ или AMD Radeon RX 5700 XT, 6 ГБ
- Подробности: Высокие,1080p, FSR производительность при 60 к/с
Рекомендуемые:
- ОС: Windows 10
- Процессор: Intel Core i7-11700KF или AMD Ryzen 5800X
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti, 11 ГБ или AMD Radeon RX 6700 XT, 12 ГБ
- Подробности: Высокие, 1440p, FSR сбалансированный при 60 к/с
Рекомендуемые 4K:
- ОС: Windows 10
- Процессор: Intel Core i7-11700KF или AMD Ryzen 5800X
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER, 12 ГБ или AMD Radeon RX 6800 XT, 16 ГБ
- Подробности: Высокие, 2160p, FSR сбалансированный при 60 к/с
Ультра:
- ОС: Windows 10
- Процессор: Intel Core i7-13600K или AMD Ryzen 7600X
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080, 16 ГБ или AMD Radeon RX 7900 XTX, 24 ГБ
- Подробности: Ультра, 2160p, FSR качество при 60 к/с
1080 TI для 1440p на высоких с 60 ФПС? Ну вроде оптимизация какая то есть, пускай даже с учетом апскейлеров.
Жаль, что только Epic, а не Steam
А на ультрах но в разрешении 1080 какая видюха нужна ? Почему разрабы не пишут этого ?
Абсолютно разные карты по производительности...
под фср системки написаны
Тут в оптимизации под производителя дело.Большинство разрабов забивают на красных из-за их малого количества,в голой мощности rx 6800 даже чуть сильнее 4070.
Ты шутишь? В какой игре
Говорю же,ни в какой.Но дело не в карте,а в оптимизации.Если у них ещё процент рынка упадет,разница по производительности тоже ещё хуже станет.