Стали известны системные требования Blades of Fire для ПК

505 Games и MercurySteam опубликовали официальные системные требования к ПК для Blades of Fire. Это новая игра в жанре экшен от третьего лица, которая выйдет 22 мая на ПК в магазине Epic Games.

Игрокам на ПК как минимум понадобится Intel Core i7-11700KF или AMD Ryzen 5800X с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5700 XT. С этой настройкой ПК вы сможете запустить игру в разрешении 1080p/высоких настройках/60 кадров в секунду с режимом производительности AMD FSR.

Разработчики рекомендуют Intel Core i7-11700KF или AMD Ryzen 5800X с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti или AMD Radeon RX 6700 XT. С такой системой ПК вы сможете запустить игру в разрешении 1440p/высоких настройках/60 кадров в секунду с режимом AMD FSR Balanced.

Для игр в разрешении 4K разработчики рекомендуют Intel Core i7-11700KF или AMD Ryzen 5800X с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER или AMD Radeon RX 6800 XT. Эта система ПК может запустить Blades of Fire в разрешении 4K/высоких настройках/60 кадров в секунду с режимом AMD FSR Balanced.

Наконец, для лучшего игрового опыта MercurySteam рекомендует использовать Intel Core i7-13600K или AMD Ryzen 7600X с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XTX. С такой высокопроизводительной системой ПК вы можете запустить игру в разрешении 4K/настройках Ultra/60FPS с режимом качества AMD FSR.

Минимальные:

ОС: Windows 10

Процессор: Intel Core i7-11700KF или AMD Ryzen 5800X

Память: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070, 8 ГБ или AMD Radeon RX 5700 XT, 6 ГБ

Подробности: Высокие,1080p, FSR производительность при 60 к/с

Рекомендуемые:

ОС: Windows 10

Процессор: Intel Core i7-11700KF или AMD Ryzen 5800X

Память: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti, 11 ГБ или AMD Radeon RX 6700 XT, 12 ГБ

Подробности: Высокие, 1440p, FSR сбалансированный при 60 к/с

Рекомендуемые 4K:

ОС: Windows 10

Процессор: Intel Core i7-11700KF или AMD Ryzen 5800X

Память: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER, 12 ГБ или AMD Radeon RX 6800 XT, 16 ГБ

Подробности: Высокие, 2160p, FSR сбалансированный при 60 к/с

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