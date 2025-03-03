ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Blades of Fire 22.05.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7.7 11 оценок

Стали известны системные требования Blades of Fire для ПК

monk70
Новости

505 Games и MercurySteam опубликовали официальные системные требования к ПК для Blades of Fire. Это новая игра в жанре экшен от третьего лица, которая выйдет 22 мая на ПК в магазине Epic Games.

Авторы Castlevania: Lords of Shadow и Metroid Dread представили новый экшен Blades of Fire

Игрокам на ПК как минимум понадобится Intel Core i7-11700KF или AMD Ryzen 5800X с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5700 XT. С этой настройкой ПК вы сможете запустить игру в разрешении 1080p/высоких настройках/60 кадров в секунду с режимом производительности AMD FSR.

Разработчики рекомендуют Intel Core i7-11700KF или AMD Ryzen 5800X с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti или AMD Radeon RX 6700 XT. С такой системой ПК вы сможете запустить игру в разрешении 1440p/высоких настройках/60 кадров в секунду с режимом AMD FSR Balanced.

Для игр в разрешении 4K разработчики рекомендуют Intel Core i7-11700KF или AMD Ryzen 5800X с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER или AMD Radeon RX 6800 XT. Эта система ПК может запустить Blades of Fire в разрешении 4K/высоких настройках/60 кадров в секунду с режимом AMD FSR Balanced.

Наконец, для лучшего игрового опыта MercurySteam рекомендует использовать Intel Core i7-13600K или AMD Ryzen 7600X с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XTX. С такой высокопроизводительной системой ПК вы можете запустить игру в разрешении 4K/настройках Ultra/60FPS с режимом качества AMD FSR.

Минимальные:

  • ОС: Windows 10
  • Процессор: Intel Core i7-11700KF или AMD Ryzen 5800X
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070, 8 ГБ или AMD Radeon RX 5700 XT, 6 ГБ
  • Подробности: Высокие,1080p, FSR производительность при 60 к/с

Рекомендуемые:

  • ОС: Windows 10
  • Процессор: Intel Core i7-11700KF или AMD Ryzen 5800X
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti, 11 ГБ или AMD Radeon RX 6700 XT, 12 ГБ
  • Подробности: Высокие, 1440p, FSR сбалансированный при 60 к/с

Рекомендуемые 4K:

  • ОС: Windows 10
  • Процессор: Intel Core i7-11700KF или AMD Ryzen 5800X
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER, 12 ГБ или AMD Radeon RX 6800 XT, 16 ГБ
  • Подробности: Высокие, 2160p, FSR сбалансированный при 60 к/с

Ультра:

  • ОС: Windows 10
  • Процессор: Intel Core i7-13600K или AMD Ryzen 7600X
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080, 16 ГБ или AMD Radeon RX 7900 XTX, 24 ГБ
  • Подробности: Ультра, 2160p, FSR качество при 60 к/с
5
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Голубая Лагуна

1080 TI для 1440p на высоких с 60 ФПС? Ну вроде оптимизация какая то есть, пускай даже с учетом апскейлеров.

0
Max Rolens

Жаль, что только Epic, а не Steam

0
Nodas

А на ультрах но в разрешении 1080 какая видюха нужна ? Почему разрабы не пишут этого ?

0
RTX 3080 Ti
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER или AMD Radeon RX 6800 XT

Абсолютно разные карты по производительности...

-2
Kamishini1993

под фср системки написаны

-3
samosan

Тут в оптимизации под производителя дело.Большинство разрабов забивают на красных из-за их малого количества,в голой мощности rx 6800 даже чуть сильнее 4070.

-6
RTX 3080 Ti samosan
в голой мощности rx 6800 даже чуть сильнее 4070

Ты шутишь? В какой игре

-1
samosan RTX 3080 Ti

Говорю же,ни в какой.Но дело не в карте,а в оптимизации.Если у них ещё процент рынка упадет,разница по производительности тоже ещё хуже станет.

-1