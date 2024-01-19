Коллекционное издание Blasphemous 2 выйдет на консолях Xbox в начале 2024 года

Глобальный издатель и дистрибьютор SelectaPlay сообщил, что долгожданное коллекционное издание Blasphemous 2 в физической упаковке выйдет на консолях Xbox в начале 2024 года.
Blasphemous 2, разработанная The Game Kitchen и изданная Team17, представляет собой жестокий платформер в жанре Metroidvania с боковой прокруткой, первоначально выпущенный летом 2023 года и получивший признание критиков. Физическое коллекционное издание также выйдет для Nintendo Switch и PlayStation 5.
Помимо полной версии Blasphemous 2 для консоли, коллекционное издание будет включать в себя стилбук с эксклюзивным оформлением, благодарственное письмо от команды Game Kitchen, металлическую монету Marca del Martitio, три арт-карты с новыми иллюстрациями, два компакт-диска с музыкой, написанной Карлосом Виолой, а также коллекционную обложку компакт-диска с кодом для загрузки цифрового саундтрека, печатное руководство по игре с более чем 60 страницами истории Blasphemous, красивый альбом иллюстраций и сертификат подлинности — все они помещены в специально созданную коллекционную коробку премиум-класса.