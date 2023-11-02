Состояся релиз Blasphemous 2 на Xbox One и PlayStation 4

The Game Kitchen и Team17 Digital сегодня выпустили наказывающую метроидванию Blasphemous 2 на Xbox One и PlayStation 4. Blasphemous 2, выпущенная в августе на Nintendo Switch, ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, следует за недавно пробудившимся Кающимся, поскольку игроки возвращаются в бесконечный цикл жизни, смерти и воскрешения, сталкиваясь с чудовищными врагами и немыслимыми испытаниями, чтобы остановить пророческое рождение нового Дитя Чуда.
Благодаря трем уникальным видам оружия, которые можно приобрести и освоить, а также расширенному набору навыков на выбор, игрокам придется использовать эти новые инструменты, чтобы выжить и исследовать адские земли, одержимые желанием отправить их обратно в могилу, пока они собирают разбросанные кусочки знаний, распаковывают длинные забытые тайны и избежать последних объятий смерти.