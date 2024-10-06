ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Bleach: Rebirth of Souls 2025 г.
Экшен, Файтинг, Аниме
6.7 17 оценок

Создатели Bleach Rebirth of Souls показали опенинг предстоящего файтинга

butcher69
Новости

Создатели файтинга Bleach Rebirth of Souls показали опенинг предстоящей игры по мотивам знаменитой аниме-франшизы Bleach. В центре внимания оказались ключевые персонажи аниме, такие как Ичиго Куросаки, Орихиме Иноуэ, капитаны Готей 13, Йоруичи и многие другие.

Последняя игра в серии выходила в 2011 году на PlayStation 3, поэтому фанаты были рады такому анонсу.

Релиз Bleach Rebirth of Souls запланирован на начало 2025 года. Игра выйдет на консолях PS4, PS5, Xbox Series X|S и ПК, а добавить её в список желаемого можно уже сейчас.

30
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
vertehwost

ууу чета это прям очень хорошо , не ожиданно песня аж пробрала , да, жаль что это просто файтинг

5
PolGhost

Опенинг довольно стильный. Но сама игра будет поди классическим файтингом от Bandai Namco. А т.е. ничего особенного, но своя аудитория будет

4
Алексей Дарк

Ух ты надеюсь не подкачают и выйдет словно в прошлое окунулся XD

Мне лет 15 было когда Блич только вышел, годная атмосфера, а саунд-то какой был, а атмосфера -топ!

Сейчас же дофига пресно-соевых продуктов в этой индустрии да и всякие цветастые из каждой щели лезут

4
Ingvarr Kai

Вайб середины 2000-х. Мне это нравится.

3
Marlock4441

Нет бы сделать сюжетную игру с элементами файтинга с полуоткрытым миром.

3
Neriem

Типо Yakuza?

0
Роцкер

Зачем, а главное, нахрена?!

0
Sinmax

ну и дешёвка. четверть ролика вообще ничего не происходит и как будто этого было мало для растягивания хронометража еще медленно представляют 4 старых персонажа, которые как будто бы нуждаются в представлении. графен тоже не блещет: ч/б модельки с примесью кислотных цветов под заунывную песню без какого-либо экшена. впрочем, ничего нового, обычно на опенинги файтингов по мотивам забивают болт вообще. и да, лучшие игры по хлорке всё ещё Soul Carnival 1-2

1
RandySavage

Знает кто название песни?А то шазам не справился.

0
GhostKalik

Файтинги по анимэ приелись. Давно ничего не известно о экшене "Bleach: Soul Resonance".

0
QD19

Абы что. Опошлили такое аниме шикарное, сделали всратое немудрёное продолжение без души. В очередной раз убеждаюсь что блич закончился на 366 серии, далее сделали "по-мотивам", не более

-1
Ден

Ржу в голосину, а типа до 366 серии это конченой дниной не было что ли?

-2
QD19 Ден

Можешь более внятно написать?

0
bulldog22

"всратое немудрёное продолжение" - это Тысячелетняя кровавая война, что ли? Её, если что, не кто-то там вдруг сейчас придумал, это просто последняя арка манги, которую по ряду причин не стали анимировать сразу же в 2012. Мне тоже эта арка не особо понравилась (в манге, аниме пока не смотрел, надеюсь, там некоторые моменты доработают), но так уж Кубо решил закончить

0
Sunset_Neko

что-то графен ну прям совсем не ок, модельки уж сильно угловаты, будто прямиком из 00х-10х

-3