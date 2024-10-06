Создатели Bleach Rebirth of Souls показали опенинг предстоящего файтинга

Создатели файтинга Bleach Rebirth of Souls показали опенинг предстоящей игры по мотивам знаменитой аниме-франшизы Bleach. В центре внимания оказались ключевые персонажи аниме, такие как Ичиго Куросаки, Орихиме Иноуэ, капитаны Готей 13, Йоруичи и многие другие.

Последняя игра в серии выходила в 2011 году на PlayStation 3, поэтому фанаты были рады такому анонсу.

Релиз Bleach Rebirth of Souls запланирован на начало 2025 года. Игра выйдет на консолях PS4, PS5, Xbox Series X|S и ПК, а добавить её в список желаемого можно уже сейчас.