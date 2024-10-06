Создатели Bleach Rebirth of Souls показали опенинг предстоящего файтинга

Создатели файтинга Bleach Rebirth of Souls показали опенинг предстоящей игры по мотивам знаменитой аниме-франшизы Bleach. В центре внимания оказались ключевые персонажи аниме, такие как Ичиго Куросаки, Орихиме Иноуэ, капитаны Готей 13, Йоруичи и многие другие.
Последняя игра в серии выходила в 2011 году на PlayStation 3, поэтому фанаты были рады такому анонсу.
Релиз Bleach Rebirth of Souls запланирован на начало 2025 года. Игра выйдет на консолях PS4, PS5, Xbox Series X|S и ПК, а добавить её в список желаемого можно уже сейчас.
ууу чета это прям очень хорошо , не ожиданно песня аж пробрала , да, жаль что это просто файтинг
Опенинг довольно стильный. Но сама игра будет поди классическим файтингом от Bandai Namco. А т.е. ничего особенного, но своя аудитория будет
Ух ты надеюсь не подкачают и выйдет словно в прошлое окунулся XD
Мне лет 15 было когда Блич только вышел, годная атмосфера, а саунд-то какой был, а атмосфера -топ!
Сейчас же дофига пресно-соевых продуктов в этой индустрии да и всякие цветастые из каждой щели лезут
Вайб середины 2000-х. Мне это нравится.
Нет бы сделать сюжетную игру с элементами файтинга с полуоткрытым миром.
Типо Yakuza?
Зачем, а главное, нахрена?!
ну и дешёвка. четверть ролика вообще ничего не происходит и как будто этого было мало для растягивания хронометража еще медленно представляют 4 старых персонажа, которые как будто бы нуждаются в представлении. графен тоже не блещет: ч/б модельки с примесью кислотных цветов под заунывную песню без какого-либо экшена. впрочем, ничего нового, обычно на опенинги файтингов по мотивам забивают болт вообще. и да, лучшие игры по хлорке всё ещё Soul Carnival 1-2
Знает кто название песни?А то шазам не справился.
Файтинги по анимэ приелись. Давно ничего не известно о экшене "Bleach: Soul Resonance".
Абы что. Опошлили такое аниме шикарное, сделали всратое немудрёное продолжение без души. В очередной раз убеждаюсь что блич закончился на 366 серии, далее сделали "по-мотивам", не более
Ржу в голосину, а типа до 366 серии это конченой дниной не было что ли?
Можешь более внятно написать?
"всратое немудрёное продолжение" - это Тысячелетняя кровавая война, что ли? Её, если что, не кто-то там вдруг сейчас придумал, это просто последняя арка манги, которую по ряду причин не стали анимировать сразу же в 2012. Мне тоже эта арка не особо понравилась (в манге, аниме пока не смотрел, надеюсь, там некоторые моменты доработают), но так уж Кубо решил закончить
что-то графен ну прям совсем не ок, модельки уж сильно угловаты, будто прямиком из 00х-10х