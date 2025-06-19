Состоялся релиз хардкорного платформера в ретро стиле - Blessed Burden

В Steam состоялся релиз игры Blessed Burden от студии Podoba Interactive. Blessed Burden - это хардкорный религиозный платформер в ретро стилистике, главный герой которого - последний на Земле священник, которому предстоит пройти полные ловушек подземелья Дьявола.

Авторы делают акцент на атмосфере, пронизанной религиозным ужасом; деконструктивистской, бруталистической и инфернальной архитектуре; ретро стилистике и уникальном саундтреке - смеси церковных хоров, ритуальных перкуссий и индустриального звучания.

Игру можно проходить, как медленно, тщательно обходя ловушки, так и в бешеном темпе какого-нибудь платформера вроде Super Meat Boy.

Blessed Burden это уже второй проект Podoba Interactive. В 2023 году они выпустили абстрактный симулятор ходьбы с интерактивным саундтреком и атмосферой ужасов Museum of Monoliths.