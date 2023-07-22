Энтузиаст перенес начало первого уровня классического шутера Blood на движок Unreal Engine 5.1

Помните Blood? Классический кровавый шутер от первого лица от Monolith, вышедший в 1997 году? Так вот, для всех поклонников Blood есть кое-что интересное. Моддер 'bifurcator_x' выпустил своеобразную демоверсию фанатского ремейка Blood на движке Unreal Engine 5.1.
В демке представлена небольшая локация из начала игры, по которой можно ходить и взаимодействовать с некоторыми объектами. Если вам интересно, то нет. В этой "демоверсии" нет ни врагов, ни оружия. Другими словами, это просто карта, которую можно исследовать, и все. Так что да, будьте осторожны в своих ожиданиях. Кроме того, моддер не планирует расширять эту версию. То, что вы видите, это то, что вы получаете, и нет никаких планов по созданию расширенной или улучшенной версии.
Тем не менее, поскольку вы можете хотя бы запустить эту демонстрацию, быть может, что некоторые из вас найдут ее интересной. Так что загружайте Blood Unreal Engine 5 Fan Remake отсюда. Ниже вы также найдете видеоролик с ее прохождением. Так что, если вы не хотите скачивать ее, вы можете хотя бы посмотреть видео.
Кроме того, моддер не планирует расширять эту версию. То, что вы видите, это то, что вы получаете, и нет никаких планов по созданию расширенной или улучшенной версии.
В таком случае слишком громко называть это ДЕМО-версией, ибо как ДЕМО разрабатывается с планами на дальнейшую разработку, а это просто какой-то LOOKING PROJECT, от которого не больше толку, чем от тех же фанатских видео фанатского ремейка какой-нибудь игры - благо сейчас как-то такие ролики стали выходить намного реже.
Как-то недавно выходил тот же типа демо вариант первой Обители зла с видом от первого лица, разраб выпустил видео, где демонстрировалось куда большее разнообразие - к примеру стрельба даже была. И то тоже затерялось в интернете, потому что кому упёрлась демонстрация разработки игры, которую дальше разрабатывать не будут? Это выглядит примерно так "вот, смотрите на эту игру. Я не буду её разрабатывать. Не знаю зачем вы это смотрите" - именно так