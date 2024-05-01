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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.2 725 оценок

Ева из Stellar Blade знает, что вы любуетесь её телом во время игры

Gutsz
Новости

Экшен Stellar Blade от корейской студии Shift Up стал настоящим народным хитом. Из-за привлекательной внешности женских персонажей многие западные издания намеренно игнорируют проект. Тем не менее, это не помешало геймерам выставить заслуженные высокие оценки и поддержать решения разработчиков своим кошельком. Особо притягательной частью игры стало очаровательное тело главной героини Евы, которое было смоделировано на основе реальной южнокорейской девушки. Кажется, разработчики догадывались, что игроки будут в деталях оценивать формы Евы, и поэтому добавили крутую отсылку, ломающую четвертую стену.

Достаточно необычная пасхалка в Stellar Blade была обнаружена пользователем под ником JTRILL24. В одной из своих игровых сессий геймер слишком увлекся любованием главной героини, и к его удивлению, Ева об этом знала. Когда пользователь слишком долго направлял камеру на героиню и рассматривал её со всех сторон, героиня внезапно начинает смотреть прямо на игрока. Это не просто совпадение, как могло показаться. После того, как Ева смотрит в камеру еще несколько секунд, после этого она продолжает следить за ней и наблюдать за игроком. Судя по всему, героиня не против, когда игроки любуются ею.

Стоит отметить, что подобная пасхалка от разработчиков встречалась и в других играх. Реакцию на действия игрока можно было увидеть в Lollipop Chainsaw и NieR: Automata, но там героини были против чрезмерного внимания и отталкивали камеру, если пытаться смотреть под юбку девушкам. Реакция Евы из Stellar Blade оказалась совсем другой.

27
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
w2k
Ева из Stellar Blade знает, что вы любуетесь её телом
6
HITMAN 5

Прикольно :) видать AI чувствует что чувак решил лысого погонять.

3
agula98
Ева из Stellar Blade знает, что вы любуетесь её телом во время игры

Как она может это знать, если я даже не покупал и не играл в игру. Шах и мат

-14
Ang Dark
8
Dmitriy Rusty

Цеплять то больше нечем игроков,делают ставку на эротический контент в играх,позор для создателей игр(и оскарбление для геймеров,можно подумать что играют в подобные творения озабоченные извращенцы пытающиеся то и дело заглядывать под юбки да в прорехи одежды(в суд нужно подать на таких игроделов за оскарбления игроков)

-32
Pavlissimus

Я с вами, такими Оскар-блёнными, в корне не согласен. Моя агрументация, даже при отсутствии таковой, имеет в комментариях к этой новости не меньший вес.

7
AleksandrLondon2077

+

-2
Ardok

Ну дак, убери оттуда милых девчонок, и игру никтоб и не заметил.

Справедливости ради, игруля неплохая.

0
GoliafJx

Наоборот. Надо в суд подавать на людей подобных тебе или лучше садить в тюрьму. Подобные разработчики хоть и делают акцент на эротическом контенте, но их успех положительно повлияет на игровую индустрию. А вот неудача приведёт к регулярному появлению таких страшил как Элой, Эбби, та тётка из трейлера новой Fable и прочего повесточного мусора.

6
Dmitriy Rusty GoliafJx

хоть делают акцент на эротике говоришь?) ну так если больше не на что акцент делать оно и понятно)) за счёт подобных похоже тебе озабоченных и вытягивают бюджет за игру))хехе

-3