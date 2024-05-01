Ева из Stellar Blade знает, что вы любуетесь её телом во время игры

Экшен Stellar Blade от корейской студии Shift Up стал настоящим народным хитом. Из-за привлекательной внешности женских персонажей многие западные издания намеренно игнорируют проект. Тем не менее, это не помешало геймерам выставить заслуженные высокие оценки и поддержать решения разработчиков своим кошельком. Особо притягательной частью игры стало очаровательное тело главной героини Евы, которое было смоделировано на основе реальной южнокорейской девушки. Кажется, разработчики догадывались, что игроки будут в деталях оценивать формы Евы, и поэтому добавили крутую отсылку, ломающую четвертую стену.
Достаточно необычная пасхалка в Stellar Blade была обнаружена пользователем под ником JTRILL24. В одной из своих игровых сессий геймер слишком увлекся любованием главной героини, и к его удивлению, Ева об этом знала. Когда пользователь слишком долго направлял камеру на героиню и рассматривал её со всех сторон, героиня внезапно начинает смотреть прямо на игрока. Это не просто совпадение, как могло показаться. После того, как Ева смотрит в камеру еще несколько секунд, после этого она продолжает следить за ней и наблюдать за игроком. Судя по всему, героиня не против, когда игроки любуются ею.
Стоит отметить, что подобная пасхалка от разработчиков встречалась и в других играх. Реакцию на действия игрока можно было увидеть в Lollipop Chainsaw и NieR: Automata, но там героини были против чрезмерного внимания и отталкивали камеру, если пытаться смотреть под юбку девушкам. Реакция Евы из Stellar Blade оказалась совсем другой.
Прикольно :) видать AI чувствует что чувак решил лысого погонять.
Как она может это знать, если я даже не покупал и не играл в игру. Шах и мат
Цеплять то больше нечем игроков,делают ставку на эротический контент в играх,позор для создателей игр(и оскарбление для геймеров,можно подумать что играют в подобные творения озабоченные извращенцы пытающиеся то и дело заглядывать под юбки да в прорехи одежды(в суд нужно подать на таких игроделов за оскарбления игроков)
Я с вами, такими Оскар-блёнными, в корне не согласен. Моя агрументация, даже при отсутствии таковой, имеет в комментариях к этой новости не меньший вес.
+
Ну дак, убери оттуда милых девчонок, и игру никтоб и не заметил.
Справедливости ради, игруля неплохая.
Наоборот. Надо в суд подавать на людей подобных тебе или лучше садить в тюрьму. Подобные разработчики хоть и делают акцент на эротическом контенте, но их успех положительно повлияет на игровую индустрию. А вот неудача приведёт к регулярному появлению таких страшил как Элой, Эбби, та тётка из трейлера новой Fable и прочего повесточного мусора.
хоть делают акцент на эротике говоришь?) ну так если больше не на что акцент делать оно и понятно)) за счёт подобных похоже тебе озабоченных и вытягивают бюджет за игру))хехе