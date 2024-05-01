Файтинг Dragon Ball: Sparking! ZERO получил новый геймплейный трейлер

Игра Dragon Ball: Sparking! ZERO, продолжатель серии Budokai Tenkaichi, получил новый геймплейный трейлер. Он посвящен теме «Мастер и ученик» и демонстрирует десять дополнительных играбельных персонажей, в том числе и любимых фанатами.

Все персонажи, о которых идет речь, были подтверждены ранее и включают Гохана в его детскую, взрослую и будущую форму (с обычной и суперсайянской версиями на выбор). Также в игре можно будет сыграть с Транксом, у которого будет меч и суперсайянская форма. Видель, напарница Гохана, и Мастер Роши, учитель Гоку и создатель Камехамехи, также включены в игру.

Dragon Ball: Sparking! ZERO выйдет на PS5, Xbox Series X/S и PC, хотя дата релиза еще не объявлена. Еще больше подтвержденных персонажей, включая Броли, Хита и Топпо, можно посмотреть здесь.