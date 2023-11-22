Разработчики Blood West скооперировались с рок-группой Ghoultown для создания музыкального видео

Разработчики из Hyperstrange объединились с Ghoultown, американской вирусной рок-группой, и удостоенной множества анимационных наград Smile Studios, чтобы создать песню и музыкальное видео «I Am The Undead» для стелс-шутер ужасов о Диком Западе Blood West.

В этом новом видео ревенант-стрелок отправляется в заброшенный Город Вурдалаков, адский кошмар, несмотря на приветственный знак, и наслаждается глотком напитка, прежде чем все разразится. Музыкальная группа Ghoultown (американская рок-группа из Далласа, штат Техас, образованная в 1999 году), сочетающая в себе элементы рока, металла и вестерна, отправляет нас в ковпанк-путешествие по боям и убийствам стрелка-нежити.

«I Am The Undead» одновременно и дань уважения, и празднование игры, отражает причудливую природу проклятого преступника, бродящего по старому Дикому Западу в убийственном буйстве ужасающих монстров, и, как и в игре, это приносит удовольствие.

Blood West, доступная в настоящее время в раннем доступе Steam, выйдет на ПК (Steam) 5 декабря 2023 года.