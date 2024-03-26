Bloodborne получит новый мерч в честь годовщины игры, но фанаты ждут совсем не этого

Экшен-ролевая игра с элементами хоррора, разработанная студией FromSoftware. Игра является духовным наследником серии Souls, также созданной FromSoftware, но имеет свою уникальную атмосферу и мир, вдохновлённый готическими и лавкрафтовскими мотивами.

Сюжет игры повествует о путешествии Охотника по мрачному готическому миру Ярнама, где жители страдают от кровавой болезни, превращающей их в ужасных чудовищ. Целью Охотника является найти источник заразы и раскрыть тайны этого мира.

Игра имеет онлайн-компоненты: кооперативный режим (до трёх игроков могут объединиться для прохождения уровней), PvP-режим (игроки могут вторгаться в миры других игроков и сражаться с ними) и сообщения (игроки могут оставлять подсказки или ловушки для других игроков). Игра также имеет процедурно-генерируемые подземелья, которые представляют собой дополнительный вызов для игроков.

Игра характеризуется высоким уровнем сложности и не прощает ошибок игроков, требуя от них терпения и стратегии.