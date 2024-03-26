Bloodborne получит новый мерч в честь годовщины игры, но фанаты ждут совсем не этого

На днях одна из самых высоко оцененных игр студии FromSoftware отметила свою годовщину. Речь идет о хардкорном экшене Bloodborne, с релиза которого прошло уже 9 лет. Игроки с теплотой вспомнили игру, которая стала "заложником" релизной линейки эксклюзивов для PS4, а в честь юбилея был анонсирован новый мерч в виде тематической одежды. Фанатов игры подобная акция возмутила.
Insert Coin при поддержке Sony выпустили официальную линейку одежды, которая получила фирменный дизайн в стиле Bloodborne. Набор состоит из футболки, толстовки и отдельной серии значков. Цена на мерч получилась весьма стандартной: значок обойдется вам всего в £6, а за толстовку просят £100.
В социальных сетях в целом положительно оценили дизайн одежды, однако многие остались возмущены. Игроки массово выражают разочарование из-за того, что на девятую годовщину игры после многочисленных просьб они получают очередной мерч, а не желаемый сиквел. Пользователи вновь обращаются к PlayStation через официальные каналы, чтобы студия хотя бы выпустила ремастер. Судя по всему, геймеров устроило бы небольшое обновление игры для PS5, которое принесло бы 60 FPS. В идеале они хотели бы еще увидеть версию игры на ПК.
Ничем не выдающийся серенький шмотец да парочка каких то хреновинок... МЕРЧ аж!
Поиздевались.
Какой мерч? , хотя бы анонс remastered на ps5, а лучше ps5 и pc.
Согласен ... в принципе много то не нужно , улучшить текстуры , освещение и 60фпс
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Ха-ха. Хрен вам а не пк. Ха-ха-ха.
А ты что топишь за экслюзивность? Что плохого если она будет и на pc? Всё равно она будет на pc! Until dawn 2015 года, его уже анонсировали, Bloodborne тоже 2015 года, его анонсируют либо в 2025 или в 2026 году, но могу ошибаться.