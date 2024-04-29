Для Helldivers 2 вышло крупное обновление

Разработчик Helldivers 2, компания Arrowhead, выпустила крупный патч для игры, который вносит серьезные изменения в баланс оружия, стратагемов, врагов и миссий.
Патч 01.000.300 включает в себя столь необходимое исправление урона от возгорания, который теперь снижен на 15 %. После недавнего обновления урон от возгорания вносил хаос как в друзей, так и в противников в популярном кооперативном шутере для PlayStation 5 и PC.
Самое важное изменение патча 01.000.300 — теперь вражеские патрули будут появляться чаще, если в команде три игрока или меньше. И чем меньше отряд, тем будет выше шанс нарваться на патруль. Кроме того, доспехи с рейтингом брони выше 100 теперь также снижают урон при попаданиях в голову.
Обновление затронуло большую часть оружия. "Квазар" теперь перезаряжаться на пять секунд дольше, а у винтовки "Серп" сделали лишь три запасных магазина вместо стандартных шести.
Среди приятных изменений в геймплее — возможность отключить автоматическое лазание и прыжки во время спринта, что поможет в передвижении. Есть и несколько забавных изменений "распространения демократии". Например, теперь Адские Десантники, готовясь к бою, отдают честь, "чтобы обеспечить максимальную демократическую готовность".
И будьте внимательны: выстрелы, рикошетирующие от тяжелобронированных врагов, теперь будут попадать в Адского Десантника, который их произвел. "Настоятельно рекомендуется соблюдать дисциплину при стрельбе", - заявила Arrowhead в примечаниях к патчу.
Чё то я не понял, а чего полезного то в патче??? Нерфят все стволы нормальные, с которыми хоть как то в этом хаосе на 9 сложности можно выжить, а теперь стволам режут урон, повышают кд перезарядки после выстрела, и режут боезапас, вопрос, кто разрабов ЛОПАТОЙ nuздит??Что они такую xyйню творят. . . Или эти пуськи никогда на 9 сложности не играли походу . . .
Нерф играбельных стволов и гемов продолжается, разрабы на полном серьёзе решили убить какую-либо играбельность?)
Утром, до обновы, ФПС был 60-80, теперь 15-20 + фризы + слоумо + на пиво, спасибО
ПРИЯТНЫЕ мать их изменения.
Еще бы оптимизончика чутка навалили ,было бы вообще идеально )