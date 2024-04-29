Моддер исправил неправильное освещение в Fallout 3 - во всем была виновата досадная ошибка в коде

Как стало известно, моддер WallSoGB обнаружил досадную ошибку в Fallout 3, которую допустили разработчики игры и которую никто не замечал на протяжении 15 лет с момента релиза.
Оказывается в игре всё это время было неправильное освещение: оно не соответствовало расположению Солнца в игровом мире. По словам моддера, разработчики игры забыли инвертировать направление солнечного света по оси Y, т.е. банально забыли добавить в нужное место в коде знак минус. В чем именно заключается некорректное освещение моддер объяснил на изображениях представленных ниже:
Несмотря на то, что мод не вносит больших изменений в освещение, данное исправление является приятным дополнением к игре, поскольку делает ее графику немного реалистичнее: такой, какой ее вероятно планировали разработчики изначально. Скачать файл с исправлениями для игры можно бесплатно с нашего сайта.
Ну все можно выпускать Next-Gen Update
Скриншоты надо было 1х1 пиксель сделать, чтобы точно можно было все рассмотреть. А так слишком большие.
Так просто большинству 15 лет по...й было. Да и сейчас тоже.
Он бы еще в игре на спектрум нашел ошибку, которая тянется с 1987 и героически её поправил. Конечно молодец, но в целом бессмысленно.
Для тех кто хочет перепройти игру будет приятным исправлением
не удивлён, беседка всегда славилась криворукими разрабами
неужели 15 лет никто не замечал, что дневное освещение не соответствует Солнцу? верится с трудом
Никогда не замечал, но лан.
Надеюсь, модер не обидится на меня за то, что я тут напишу, но как по мне, то все три скриншота реально отличаются только тем, что на первом есть надписи, а на двух других - нет))))) Разница, конечно, есть, но столь незначительная, что...)))