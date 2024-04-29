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Fallout 3 28.10.2008
Ролевая, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.1 11 224 оценки

Моддер исправил неправильное освещение в Fallout 3 - во всем была виновата досадная ошибка в коде

AceTheKing
Новости

Как стало известно, моддер WallSoGB обнаружил досадную ошибку в Fallout 3, которую допустили разработчики игры и которую никто не замечал на протяжении 15 лет с момента релиза.

Оказывается в игре всё это время было неправильное освещение: оно не соответствовало расположению Солнца в игровом мире. По словам моддера, разработчики игры забыли инвертировать направление солнечного света по оси Y, т.е. банально забыли добавить в нужное место в коде знак минус. В чем именно заключается некорректное освещение моддер объяснил на изображениях представленных ниже:

Оригинальное освещение
Исправленное освещение

Несмотря на то, что мод не вносит больших изменений в освещение, данное исправление является приятным дополнением к игре, поскольку делает ее графику немного реалистичнее: такой, какой ее вероятно планировали разработчики изначально. Скачать файл с исправлениями для игры можно бесплатно с нашего сайта.

15
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
_RedLion_

Ну все можно выпускать Next-Gen Update

14
Ambrosian

Скриншоты надо было 1х1 пиксель сделать, чтобы точно можно было все рассмотреть. А так слишком большие.

9
Oscilograf

Так просто большинству 15 лет по...й было. Да и сейчас тоже.

Он бы еще в игре на спектрум нашел ошибку, которая тянется с 1987 и героически её поправил. Конечно молодец, но в целом бессмысленно.

5
Madiark

Для тех кто хочет перепройти игру будет приятным исправлением

1
kowalli

не удивлён, беседка всегда славилась криворукими разрабами

1
jeorje

неужели 15 лет никто не замечал, что дневное освещение не соответствует Солнцу? верится с трудом

0
Кей Овальд

Никогда не замечал, но лан.

0
rmplaton

Надеюсь, модер не обидится на меня за то, что я тут напишу, но как по мне, то все три скриншота реально отличаются только тем, что на первом есть надписи, а на двух других - нет))))) Разница, конечно, есть, но столь незначительная, что...)))

-1