Моддер исправил неправильное освещение в Fallout 3 - во всем была виновата досадная ошибка в коде

Как стало известно, моддер WallSoGB обнаружил досадную ошибку в Fallout 3, которую допустили разработчики игры и которую никто не замечал на протяжении 15 лет с момента релиза.

Оказывается в игре всё это время было неправильное освещение: оно не соответствовало расположению Солнца в игровом мире. По словам моддера, разработчики игры забыли инвертировать направление солнечного света по оси Y, т.е. банально забыли добавить в нужное место в коде знак минус. В чем именно заключается некорректное освещение моддер объяснил на изображениях представленных ниже:

Несмотря на то, что мод не вносит больших изменений в освещение, данное исправление является приятным дополнением к игре, поскольку делает ее графику немного реалистичнее: такой, какой ее вероятно планировали разработчики изначально. Скачать файл с исправлениями для игры можно бесплатно с нашего сайта.