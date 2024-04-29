Акума появится в Street Fighter 6 в конце мая

Акума - последний DLC-боец первого года поддержи Street Fighter 6, которого фанаты с нетерпением ждали уже долгое время. Любимый фанатами ветеран серии должен завершить первую волну DLC-бойцов игры весной этого года, и теперь Capcom объявила конкретную дату его появления.
Акума станет доступен для всех обладателей Year 1 Character Pass и Ultimate Pass менее чем через месяц, 22 мая. Его выход будет сопровождаться патчем с балансными правками, который внесет изменения во весь состав игроков.
Capcom также выпустила геймплейный трейлер, демонстрирующий Акуму в действии. В трейлере показана новая арена Enma's Hollow (она появится вместе с Акумой для обладателей Ultimate Pass 1-го года), в которой мрачный боец сражается с Рю в сокрушительном бою.
На проходящем в настоящее время японском фестивале Evo Japan также появились новые подробности и обновления для нескольких других крупных файтингов, включая Guilty Gear Strive и Fatal Fury: City of the Wolves. Tekken 8 также анонсировала новую арену, нового персонажа и предстоящий бесплатный сюжетный контент.
Тем временем, как было подтверждено ранее, контент второго года также находится в разработке для Street Fighter 6.