Босс From Software "очень рад" тому, что фанаты требуют ремейк Bloodborne

Босс From Software Хидетака Миядзаки заявил, что он "очень рад" тому, что фанаты призывают сделать ремейк Bloodborne.
Фанаты уже давно призывают студию пересмотреть получившую признание критиков экшен-РПГ, которая была создана Миядзаки и издана Sony для PS4 в 2015 году.
Миядзаки, который также был директором Demon's Souls, Dark Souls и недавней Elden Ring, спросили о потенциальном ремейке Bloodborne в интервью Eurogamer.
"Мы очень дорожим этой игрой, как и наши фанаты", - сказал он. "Мне очень приятно видеть, что ею по-прежнему увлечено так много людей".
Хотя Миядзаки и не захотел напрямую комментировать шансы на создание ремейка Bloodborne, он сказал, что рад тому, что фанаты по-прежнему с энтузиазмом относятся к игре.
Проще говоря, мне очень приятно видеть, что с этой игрой связано много особых воспоминаний, как у меня, так и у сотрудников, работавших над ней. И когда мы видим эти страстные голоса в сообществе, конечно, это заставляет нас чувствовать себя в восторге, нам очень повезло, что у нас есть такая возможность и такие воспоминания.
А почему в скобках, типа на самом деле не очень рад ?
Он раньше говорил, что ему скучно было делать Бладборн, потому что там мало оружия.
ну дак, пусть добавит по больше в ремейке
типо секиро он ненавидит
Ну ладно, раз ыдло заупражнялось в ностальгии, то не удивлюсь, если и правда объявят ремастер нашего любимого шедевра. Само собой, опять будет только для приставки Сони, ведь надо же как-то оправдать затраты компании на эти 15 лет.
Рад он бл… Делом займись и сделай ремейк.
Как и демон соулс ремейк наверняка будут делать другие ребята, хотя этой игре хватило бы и простого переиздания с небольшими улучшениями, игра ещё не так плохо выглядит
Они с его командой два года DLC к ED пилят, это будет вторая игра считай, как можно после этого сказать что он делом не занят?)
нехтген патч и на пк
Во-во! Demon's Souls уже "ремейкнули". Как по мне, лучше бы выпустили переиздание с 60 fps, поддержкой более высокого разрешения, нормальным сглаживанием сглаживанием (оно там вообще есть?) и может улучшили бы хоть немного неткод.
А потом бы делали чё хотели. Хоть ремейки, хоть перезапуски.
Смысл спрашивать у Миядзаки про ремейк? Права на игру принадлежат Сони. К релизу ПС6 сделают ремейк-эксклюзив для стартовой линейки игр.