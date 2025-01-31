Эмулятор shadps4 получил важное обновление 0.6.0

Недавно вышла новая версия эмулятора shadps4 v0.6.0. Это первое обновление в текущем году, и оно принесло множество улучшений.
Вот основные изменения в новой версии:
- Улучшенные Devtools
- Улучшения в рекомпиляторе шейдеров
- Добавлены sceGnmGetEqEventType/sceKernelGetEventData
- Улучшения в звуковом бэкэнде (SDL)
- Улучшенная библиотека волокон HLE
- Реализация управления движением
- Улучшения в savedata
- Исправления Unmap
- Реализованы функции sceNpCmp
- GUI: Ускорена загрузка GUI за счет кэширования размеров игр
- Реализация sceKernelAio*
- Исправления для нескольких форматов поверхности
- Исправление для инициализации address_space в Windows
- Исправления sceKernelVirtualQuery
- Добавлена возможность изменять библиотеки путей сохранения данных: Реализована libSceZlib
- Обновление нескольких переводов
А rpcs3 до сих пор 0.0.34
Ибо ps3 кривой кал по начинке.
xenia такая же недоработанная лажа
Зато the darkness там не лагает так, как на rpcs3.
а вот оригинал на эмуляторе Dolphin donkey kong coutry returns одинаково выглядит как ремастер switch или так кажется
На Xenia освещение починили в Darkness?
Надо попробовать затестить Uncharted и God of War 3.
1. Обе мимо, к сожалению.
Uncharted ремастер осенью вышел на ПК
Первую часть пытался запустить.
Uncharted не запускается, God of War 3 только пока через версию с хаком и то там текстур почти нету.
Это чисто эмулятор для Bloodborne.
Жду играбельные Infamous, Order1886, Killzone Shadow Fall, Shadow of the beast, Last guardian, Ratchet and clank 2016
infamous легенда, Order 1886 проходняк чисто кинцо на несколько часов.
а другие игры что?
Улучшают одну игру, другие как побочный эффект, ShadPS4 чисто эмуль пока для Bloodborne в виде рекламы, всё будет но не сразу.
Я так понимаю это эмулятор? Всегда хотел ознакомиться с Персона 5.
Она на комп вышла хрен знает когда. А ванильная версия 5 персоны на эмуляторе 3 соньке идёт на вёдрах.
Так я пробовал играть после того как вышел русификатор на него. Там дропало.
Интересно при ударе также вылетает?
За 4 часа пока что ни разу не вылетела, НО это не показатель. У меня с эмулятором какой то "нонсенс.." - после каждого обновления игра может и сутки не вылетать, а вот на следующий день плеваться как верблюд))
В общем результат тестирования могу сказать только завтра.
Посмотрим.
ты если в начале волчару бьёшь рукой вылетает, у меня так было, но я скипнул микрочелика этого, дошёл до костра местного, тпэшнулся в сон охотника, взял дрын и после этого пошёл шафку мудохать и больше не вылетала. Эмуль был от diegolix с модом Bloodborne PC Remaster Project