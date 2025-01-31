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Bloodborne 24.03.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.7 1 785 оценок

Эмулятор shadps4 получил важное обновление 0.6.0

Blimpini
Новости

Недавно вышла новая версия эмулятора shadps4 v0.6.0. Это первое обновление в текущем году, и оно принесло множество улучшений.

Вот основные изменения в новой версии:

  • Улучшенные Devtools
  • Улучшения в рекомпиляторе шейдеров
  • Добавлены sceGnmGetEqEventType/sceKernelGetEventData
  • Улучшения в звуковом бэкэнде (SDL)
  • Улучшенная библиотека волокон HLE
  • Реализация управления движением
  • Улучшения в savedata
  • Исправления Unmap
  • Реализованы функции sceNpCmp
  • GUI: Ускорена загрузка GUI за счет кэширования размеров игр
  • Реализация sceKernelAio*
  • Исправления для нескольких форматов поверхности
  • Исправление для инициализации address_space в Windows
  • Исправления sceKernelVirtualQuery
  • Добавлена ​​возможность изменять библиотеки путей сохранения данных: Реализована libSceZlib
  • Обновление нескольких переводов
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23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Нейтан Дрейк

А rpcs3 до сих пор 0.0.34

3
bysaturn

Ибо ps3 кривой кал по начинке.

0
sergeu78 bysaturn

xenia такая же недоработанная лажа

2
Slipnot6 sergeu78

Зато the darkness там не лагает так, как на rpcs3.

0
sergeu78 Slipnot6

а вот оригинал на эмуляторе Dolphin donkey kong coutry returns одинаково выглядит как ремастер switch или так кажется

1
Нейтан Дрейк Slipnot6

На Xenia освещение починили в Darkness?

1
PersonaR8

Надо попробовать затестить Uncharted и God of War 3.
1. Обе мимо, к сожалению.

2
Co_pilot

Uncharted ремастер осенью вышел на ПК

0
PersonaR8 Co_pilot

Первую часть пытался запустить.

1
KIBERMAX

Uncharted не запускается, God of War 3 только пока через версию с хаком и то там текстур почти нету.

1
goodneighbor

Это чисто эмулятор для Bloodborne.

3
Madiark

Жду играбельные Infamous, Order1886, Killzone Shadow Fall, Shadow of the beast, Last guardian, Ratchet and clank 2016

1
TheCalvariam

infamous легенда, Order 1886 проходняк чисто кинцо на несколько часов.

1
Max Zol 13

а другие игры что?

1
KIBERMAX

Улучшают одну игру, другие как побочный эффект, ShadPS4 чисто эмуль пока для Bloodborne в виде рекламы, всё будет но не сразу.

1
Александр Гоголев

Я так понимаю это эмулятор? Всегда хотел ознакомиться с Персона 5.

0
Сергей Васильев0123

Она на комп вышла хрен знает когда. А ванильная версия 5 персоны на эмуляторе 3 соньке идёт на вёдрах.

2
Александр Гоголев Сергей Васильев0123

Так я пробовал играть после того как вышел русификатор на него. Там дропало.

0
Art Borsic

Интересно при ударе также вылетает?

0
Blimpini

За 4 часа пока что ни разу не вылетела, НО это не показатель. У меня с эмулятором какой то "нонсенс.." - после каждого обновления игра может и сутки не вылетать, а вот на следующий день плеваться как верблюд))

В общем результат тестирования могу сказать только завтра.

2
Art Borsic Blimpini

Посмотрим.

2
TheCalvariam

ты если в начале волчару бьёшь рукой вылетает, у меня так было, но я скипнул микрочелика этого, дошёл до костра местного, тпэшнулся в сон охотника, взял дрын и после этого пошёл шафку мудохать и больше не вылетала. Эмуль был от diegolix с модом Bloodborne PC Remaster Project

2