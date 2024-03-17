Sony забыла Bloodborne в своем рейтинге лучших игр для PlayStation, вызвав тем самым гнев фанатов

Сотрудники отдела социальных сетей Sony допустили ошибку, которая впоследствии стала медийным бумерангом. Не в новинку, когда Sony обходит вниманием один из лучших релизов FromSoftware, ведь она не дает игрокам покоя уже почти десять лет. Однако недавнее исключение Bloodborne из голосования "Лучшие игры PlayStation" на X не понравилось многим игрокам.
С 11 марта Sony проводит голосование на X (бывший Twitter) под названием "Какая игра для PlayStation является лучшей?". В списке, составленном социальной командой Sony, оказались как крупные проекты внутренних студий PlayStation, такие как Marvel's Spider-Man 2, God of War и Gran Turismo 7, так и игры, созданные под эгидой Sony Interactive Entertainment, например Death Stranding и Returnal. Пролистывая список из 16-ти претендентов на звание "игры, которая господствует на PlayStation", бросается в глаза отсутствие Bloodborne, которое не осталось незамеченным многими поклонниками экшен-ролевого шедевра от FromSoftware и SCE Japan Studio, не в последнюю очередь из-за наличия ремейка Demon's Souls, среди прочих. Разумеется, игроки на сабреддите Bloodborne, до сих пор горячо молящие все божества о ремейке, ремастере или порте на ПК, не восприняли эту информацию легкомысленно, и от молчания Sony стало только хуже.
Поэтому не случайно, что пост Sony подвергся критике со стороны многих почитателей Bloodborne за отсутствие игр в списке PlayStation, достойных участия в этом специальном "социальном турнире". На данный момент более 1700 человек ответили на сообщение, опубликованное Sony в соцсетях, и еще несметное количество комментариев к отдельным сообщениям, отражающим весь спектр эмоций тех, кто справедливо задается вопросом о причинах такого легкомыслия. "Они даже не помнят о существовании Bloodborne", - говорится в одной из тем Reddit от 15 марта. Ответивший на нее пользователь отметил, насколько все плохо, когда Sony делает подборку из нескольких частей одной франшизы и оставляет без внимания самую желанную для фэндома Souls-игру. "Вы знаете, как плохо, когда одну и ту же франшизу ставят дважды, а то и трижды. А в случае с Человеком-пауком это уже три игры", - написал он. В другой ветке Reddit фанат Bloodborne попросил сообщество вежливо перестать напоминать ему о невежестве Sony по отношению к игре. "Да, я знаю, Reddit Alerts", - написал он. "Пожалуйста, перестаньте напоминать мне об этом".
Вся ситуация с Sony и Bloodborne напоминает позицию или отсутствие таковой у Valve в отношении Half-Life 3 или Episode 3. Они молчат уже более десяти лет, а последнее обновление игры вышло в 2012 году. DLC для Bloodborne, The Old Hunters, вышло в 2015 году, и с тех пор о нем ничего не слышно. Недавно глава FromSoftware Хидетака Миядзаки сказал, что он рад, что люди так хотят увидеть ремейк, ремастер или порт Bloodborne, но все зависит от Sony, которая в настоящее время владеет данным IP.
Это такой тонкий намёк, забудьте и хватит про него говорить.
Прикол в том, что как раз Bloodborne и является лучший игрой на PS4-5 (лично для меня). Не считая оригинальной трилогии God of War (она всё таки ещё на PS2-3 выходила.
Просто это голосования за игры с пкстейшен. Забили Sony на свою платформу. Пк порты делать куда проще, чем новые игры.
Хотя могли порадовать фенов, и выпустить ремастер bloodborn для playstation 5. Денег явно больше заработали, чем на очередном пк порте
Не нужно ее сравнивать с халфой 3, пожалуйста
В принципе это красноречиво говорит об отношении разработчиков и издателей к этой игре, а я всегда говорил, что это - демка ДС3, расширенная в игру, что бы срубить бабла по лёгкому.
PS НА твиттере?
PS2 новая часть half-life вышла в 2020 году.
У BB куда меньше общего с DS3, чем у DS3 с ER. Но DS3 не является демкой ER? По такой логике DS1, DS2, DS3, BB - это всё демки ER.
оставьте это лагающее старье в покое
Лагающее? Это ж в каком месте? Играю на старушке PS4 Slim и практически ни одного лага не было. За всё время игры, кадры просели только на входе в "Старый Ярнам" из-за большого количества частиц пепла и дыма, больше ни единого лага не встречал.
Да 30 кадров это перманентный лаг, а там и просадки бывают. Еще ужасное сглаживание. На ПК в 4к будет получше выглядеть, а если еще подтянут что нибудь вообще норм будет. Ну а еще лучше сделать ремейк как демон соулс, но это вряд ли будет, по крайней мере не в ближайшее время
так потому что это кал, а не игра. но ПКшники зачем то ждут её, хотя им не привыкать хавать кал. вот как скупают дичь в стиме по 30р, заглатывая и не жуя
Так и скажи, что играть не умеешь. Чё сразу кал то?))
Не знаю насчёт сосаликов, но насчёт "дичи по 30 рублей" ты охyел.
Да сюжет копеечной "Русы против ящеров" лучше всех экзов сони вместе взятых. Просто потому что нам не затирают про страдания жирных чёрных транс-фемок. И геймплей копеечной индюшатины- нечто больше, чем "Спамь-X-to-win по губкам для пуль".