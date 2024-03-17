Sony забыла Bloodborne в своем рейтинге лучших игр для PlayStation, вызвав тем самым гнев фанатов

Сотрудники отдела социальных сетей Sony допустили ошибку, которая впоследствии стала медийным бумерангом. Не в новинку, когда Sony обходит вниманием один из лучших релизов FromSoftware, ведь она не дает игрокам покоя уже почти десять лет. Однако недавнее исключение Bloodborne из голосования "Лучшие игры PlayStation" на X не понравилось многим игрокам.

С 11 марта Sony проводит голосование на X (бывший Twitter) под названием "Какая игра для PlayStation является лучшей?". В списке, составленном социальной командой Sony, оказались как крупные проекты внутренних студий PlayStation, такие как Marvel's Spider-Man 2, God of War и Gran Turismo 7, так и игры, созданные под эгидой Sony Interactive Entertainment, например Death Stranding и Returnal. Пролистывая список из 16-ти претендентов на звание "игры, которая господствует на PlayStation", бросается в глаза отсутствие Bloodborne, которое не осталось незамеченным многими поклонниками экшен-ролевого шедевра от FromSoftware и SCE Japan Studio, не в последнюю очередь из-за наличия ремейка Demon's Souls, среди прочих. Разумеется, игроки на сабреддите Bloodborne, до сих пор горячо молящие все божества о ремейке, ремастере или порте на ПК, не восприняли эту информацию легкомысленно, и от молчания Sony стало только хуже.

Поэтому не случайно, что пост Sony подвергся критике со стороны многих почитателей Bloodborne за отсутствие игр в списке PlayStation, достойных участия в этом специальном "социальном турнире". На данный момент более 1700 человек ответили на сообщение, опубликованное Sony в соцсетях, и еще несметное количество комментариев к отдельным сообщениям, отражающим весь спектр эмоций тех, кто справедливо задается вопросом о причинах такого легкомыслия. "Они даже не помнят о существовании Bloodborne", - говорится в одной из тем Reddit от 15 марта. Ответивший на нее пользователь отметил, насколько все плохо, когда Sony делает подборку из нескольких частей одной франшизы и оставляет без внимания самую желанную для фэндома Souls-игру. "Вы знаете, как плохо, когда одну и ту же франшизу ставят дважды, а то и трижды. А в случае с Человеком-пауком это уже три игры", - написал он. В другой ветке Reddit фанат Bloodborne попросил сообщество вежливо перестать напоминать ему о невежестве Sony по отношению к игре. "Да, я знаю, Reddit Alerts", - написал он. "Пожалуйста, перестаньте напоминать мне об этом".

Вся ситуация с Sony и Bloodborne напоминает позицию или отсутствие таковой у Valve в отношении Half-Life 3 или Episode 3. Они молчат уже более десяти лет, а последнее обновление игры вышло в 2012 году. DLC для Bloodborne, The Old Hunters, вышло в 2015 году, и с тех пор о нем ничего не слышно. Недавно глава FromSoftware Хидетака Миядзаки сказал, что он рад, что люди так хотят увидеть ремейк, ремастер или порт Bloodborne, но все зависит от Sony, которая в настоящее время владеет данным IP.