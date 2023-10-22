Хардкорный бумер-шутер Bloodhound получил крупное обновление для ПК и выйдет на консолях

Хардкорный шутер Bloodhound, известный своим напряженным и жестоким геймплеем в стиле ретро, получил бесплатное обновление, которое превращает игру в пиксельный бумер-шутер. В этом более широком обновлении разработчики внесли различные исправления, улучшающие общее впечатление от перестрелки.

Bloodhound — это шутер от первого лица, разработанный независимой польской студией Kruger & Flint Productions, в состав которой входят опытные разработчики, ранее работавшие над такими играми, как Dying Light 2, Witchfire и Sniper: Ghost Warrior 3. Интенсивный игровой процесс игры черпает вдохновение из классической игры. такие игры, как Doom, Quake и Painkiller, отличающиеся динамичным действием и высоким уровнем жестокости.

«В рамках комплексного пакета изменений мы реализовали множество улучшений и исправлений, значительно улучшив взаимодействие с Bloodhound. Мы внесли существенные изменения в движение персонажа и изменили перестрелку, чтобы обеспечить больше удовольствия от уничтожения демонических сущностей. Мы также расширили возможности повествовательный фон игры, добавляя соответствующие вставки из комиксов», — сказал Рафал «Флинт» Кжеминьский, генеральный директор Kruger & Flint Productions.

Kruger & Flint Productions также объявила о продолжающихся усилиях по выпуску игры на PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Консольные версии планируется выпустить в первом квартале 2024 года.