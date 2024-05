Для Bloodstained: Ritual of the Night вышло обновление 1.5 на ПК и консолях

Издатель 505 Games и разработчик ArtPlay, Inc. выпустили новое обновление Bloodstained: Ritual of the Night 1.5 для ПК, Xbox и PlayStation, включающее два режима игры и косметический пакет Shantae, а также три премиальных косметических пакета DLC.

Первый новый игровой режим, названный «Режим Хаоса», отправляет игроков в серию случайных комнат, населенных демонами, сложность которых увеличивается по мере того, как дольше вы выживаете, а «Режим противостояния» — это динамичный режим PvP против другого игрока. Онлайн-функциональность новых режимов также позволяет игрокам участвовать в совместной игре и многопользовательском PVP.

Бесплатный косметический набор Shantae дает Мириам все необходимое, чтобы нарядиться Шантае, всеми любимой героиней-полуджинном. Премиальные косметические пакеты DLC, доступные для покупки на странице магазина игры, включают вампирический набор «Суккуб», набор «Волшебница» и набор «Японский» в японском стиле — каждый из которых содержит разнообразное оружие, костюмы и аксессуары. Если вы купите все три пакета DLC как «Косметический набор», вы получите три пакета по цене двух