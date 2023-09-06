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Bloodstained: Ritual of the Night 18.06.2019
7.8 171 оценка

Продажи Bloodstained: Ritual of the Night превысили 2 млн копий - авторы рассказали про новый контент

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butcher69
Новости

Общий объем продаж игры Bloodstained: Ritual of the Night по состоянию на август превысили два миллиона копий по всему миру, объявили издатель 505 Games и разработчик ArtPlay.

В настоящее время в разработке находятся новые режимы "VS" и "Хаос", в которых впервые появится онлайновый мультиплеер.

Это добавление сетевых функций привело к некоторым проблемам и задержкам, которых мы не ожидали, но мы продолжаем двигаться вперед. Мы близки к завершению работы над новым контентом.

Первые кадры нового контента были представлены сегодня в видеообновлении, а более подробная информация будет объявлена 14 сентября.

Bloodstained: Ritual of the Night уже доступна для PlayStation 4, Xbox One, Switch, ПК через Steam, iOS и Android.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
МАХАН МАХАНОВИЧ

Ждем обнову, игра классная была. В видео даже сабы есть на русском.

1
Fenharell

Занимаются какой то херней вместо 2й части

1
a-kun

они её анонсировали в 2021. делают и то и то, просто режимы эти уже пообещали, обещания надо выполнять.

0
DeadRemix

И почему я не удивлен, что удалили именно пост от монка?)

Все сидел и ждал ,чей же пост удалят .К слову они были одинаковы по содержанию )

0
LarsJunFan

Жду обновы))) достойно ожидании я скажу.

0