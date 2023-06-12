Тихий городок Америки 60-х годов и похищения детей в трейлере JRPG Bloomtown от российских разработчиков ©

Издатель Twin Sails Interactive и разработчики Different Sense Games и студия основанная российскими разработчиками Lazy Bear Games анонсировали Bloomtown: A Different Story, в стиле японской пошаговой ролевой игры для консолей и PC (Steam). Конкретные консоли и дата выхода не были объявлены.

Bloomtown: A Different Story - это повествовательная JRPG, сочетающая в себе пошаговые бои, приручение монстров и социальную RPG, созданную в приятном на первый взгляд мире Америки 1960-х годов.

Играйте за Эмили и ее младшего брата Честера, отправленных на летние каникулы в уютный и тихий городок их дедушки. Возможно, слишком тихий... Дети начинают пропадать, кошмары становятся все реальнее... Что-то не так, особенно для 12-летней девочки с авантюрным складом ума!

Именно вам предстоит разгадать эту тайну и освободить Блумтаун и его жителей от мрачной судьбы!