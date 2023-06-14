MMORPG Blue Protocol добралась до релиза в Японии ©

Спустя долгие годы разработки ожидаемая MMORPG Blue Protocol наконец-таки добралась до релиза. Правда, пока только в Японии. Пользователи из других стран также могут опробовать новую бесплатную игру. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте Bandai Namco, обязательно указав, что вы из Японии.

Касаемо глобального релиза Blue Protocol, ожидать его стоит в начале 2024 года под руководством издателя Amazon Games. Изначально игра будет доступна только на ПК в Steam, однако позже разработчики обещают выход на консолях текущего поколения.

Blue Protocol является бесплатной MMORPG, выполненной в стилистике аниме. Фанатам PvP-активностей данный проект совершенно не подойдет, ведь игра является полностью PvE-ориентированной. Искателям приключений предстоит развивать своего героя, ходить в подземелья, сражаться с мировыми боссам, а также проходить разнообразные квесты и испытания. Какие-то из вышеупомянутых занятий доступны даже для одиночных игроков, однако основной пласт создан для игры в группе.