Slitherine анонсировала Bolt Action — хардкорную пошаговую стратегию, созданную в сотрудничестве с известным издателем настольных игр Warlord Games. Новинка была представлена во время ежегодного шоукейса Next Live и обещает перенести опыт управления миниатюрами на экран ПК с невероятной точностью.

Bolt Action воспроизводит физический и тактильный опыт настольной игры: от поворота башни Sherman M4 для прицеливания до маневров снайпера на круглом основании, а также скрытного продвижения взвода через живые изгороди и лесные укрытия. Разработчики уделили внимание деталям боевой механики, включая проверки морального духа войск, перекрестный огонь и тактическое позиционирование. Поле боя выглядит живым и насыщенным — леса, укрепления, здания и рельеф местности играют ключевую роль в исходе сражений.

Игра предложит динамичную одиночную кампанию, разворачивающуюся во время Дня Д с исторически точными силами США, Великобритании и Германии. Сценарии напомнят классические диорамы военных игр, а игрокам предстоит тщательно выбирать время действий, расставлять юниты и отдавать приказы для достижения победы.

Bolt Action включает систему Army Painter для полной настройки цифровых миниатюр, позволяя раскрашивать юниты и придавать им индивидуальность. Это цифровое воплощение настольной игры сочетает стратегическую глубину и аутентичность, присущую оригиналу, с удобными игровыми инструментами видеоигры.

Марко Алессандро Миноли из Slitherine отметил, что проект соединяет реализм и стратегическую механику, а Питер Гослинг из Warlord Games подчеркнул радость от переноса многократно награжденной настольной игры в цифровой мир.

Выход Bolt Action запланирован на 2026 год на ПК, подробности о дате релиза и новых особенностях будут раскрыты в ближайшие месяцы. Эта игра обещает стать настоящим праздником для фанатов стратегий и любителей Второй мировой войны.