Авторы Bomb Rush Cyberfunk, духовного наследника Jet Set Radio, представили релизный трейлер ©

Team Reptile выпускает долгожданный экшен Bomb Rush Cyberfunk на Switch и ПК в Steam. Консольные версии выйдут 1 сентября. Посмотрите крутой трейлер, так как эта игра является духовным преемником игр Jet Set Radio от Sega.

Team Reptile представляет вам Bomb Rush Cyberfunk, мир будущего от Диона Костера, где самопровозглашенные команды граффити, оснащенные личными бустерами, сражаются друг с другом за контроль над улицами. Запустите свой собственный шифр и танцуйте, рисуйте граффити, собирайте биты, комбинируйте свои трюки и сразитесь с полицейскими, чтобы застолбить свои права на обширный мегаполис Нового Амстердама.

Рэд — автор граффити, который потерял голову и вместо этого использует киберголову, чтобы передвигаться. В поисках своих корней он присоединяется к команде Bomb Rush Crew, Трайсу и Белу. Вместе они решают отправиться в All City, чтобы стать лучшей граффити-командой в городе. Чем больше территории они получают, тем больше они узнают, кто отрезал голову Рэду и насколько глубоко его человеческая сторона связана с миром граффити.