Несколько новых скриншотов Bomb Rush Cyberfunk ©

До выпуска игры Bomb Rush Cyberfunk в стиле Jet Set Radio осталось меньше месяца. Если вы пропустили подтверждение того, что игра выйдет 18 августа на Switch и ПК, разработчик Team Reptile напомнил всем свежими скриншотами игры через социальные сети. К этому прилагается обратный отсчет «осталось 24 дня».

Дата этого предстоящего релиза была первоначально назначена в начале этого года во время демонстрации Indie World Direct после того, как игра была официально отложена в сентябре прошлого года. Игроков ждут роликовые коньки, BMX, граффити и многое другое.