Режиссер экранизации Borderlands заявил, что фильм не будет "слишком строго" следовать сюжету игры

Несмотря на то, что до выхода фильма на экраны осталось около девяти месяцев, портал IGN узнал о том, как режиссер Элай Рот подходит к созданию Пандоры, непосредственно от него самого. В недавнем интервью в преддверии своего следующего фильма "День благодарения" Рот рассказал о том, насколько фильм будет близок к первой игре, ведь в экранизации задействован тот же состав персонажей.

Есть некоторые вещи, которые мы очень, очень близки, но я действительно работал с генеральным директором Gearbox Software Рэнди Питчфордом, и он сказал: "Думай об этом как Marvel, где комиксы - это свой собственный канон, а фильмы - свой собственный канон, и ты не должен быть женат на нем. Игры будут играми, а фильм - фильмом, и если они продолжат его, то это будет замечательно. Так что мы могли использовать некоторые вещи, но я не хотел слишком строго следовать за сюжетом игры. Я не хотел просто снимать игру. Мы хотели рассказать отличную историю саму по себе, но, конечно же, с множеством "пасхальных яиц" для фанатов. Это большой фильм. Я не хотел просто снимать игру. Мы хотели рассказать отличную историю саму по себе.

Он добавил, что это было "безумием - делать это в COVID", а затем сказал: "Я собираюсь замолчать об этом, потому что мы не должны говорить об этом до следующего года".

Еще в январе Рот передал бразды правления Тиму Миллеру, исполнителю роли Дэдпула, чтобы тот провел две недели пересъемок, пока режиссер ужасов продолжал снимать свой долгожданный слэшер "День благодарения", который выходит в прокат на следующей неделе. Однако Deadline сообщил, что Рот "дружелюбно передал эстафету", перейдя к работе над другим проектом.

В фильме "Borderlands" задействован звездный состав: Кейт Бланшетт в роли Лилит, Кевин Харт в роли Роланда, Джек Блэк в роли Железяки, Джейми Ли Кертис в роли доктора Патриции Таннис.

Lionsgate выпустит "Borderlands" в прокат 9 августа 2024 года.