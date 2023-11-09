Режиссер экранизации Borderlands заявил, что фильм не будет "слишком строго" следовать сюжету игры

Несмотря на то, что до выхода фильма на экраны осталось около девяти месяцев, портал IGN узнал о том, как режиссер Элай Рот подходит к созданию Пандоры, непосредственно от него самого. В недавнем интервью в преддверии своего следующего фильма "День благодарения" Рот рассказал о том, насколько фильм будет близок к первой игре, ведь в экранизации задействован тот же состав персонажей.
Есть некоторые вещи, которые мы очень, очень близки, но я действительно работал с генеральным директором Gearbox Software Рэнди Питчфордом, и он сказал: "Думай об этом как Marvel, где комиксы - это свой собственный канон, а фильмы - свой собственный канон, и ты не должен быть женат на нем. Игры будут играми, а фильм - фильмом, и если они продолжат его, то это будет замечательно. Так что мы могли использовать некоторые вещи, но я не хотел слишком строго следовать за сюжетом игры. Я не хотел просто снимать игру. Мы хотели рассказать отличную историю саму по себе, но, конечно же, с множеством "пасхальных яиц" для фанатов. Это большой фильм. Я не хотел просто снимать игру. Мы хотели рассказать отличную историю саму по себе.
Он добавил, что это было "безумием - делать это в COVID", а затем сказал: "Я собираюсь замолчать об этом, потому что мы не должны говорить об этом до следующего года".
Еще в январе Рот передал бразды правления Тиму Миллеру, исполнителю роли Дэдпула, чтобы тот провел две недели пересъемок, пока режиссер ужасов продолжал снимать свой долгожданный слэшер "День благодарения", который выходит в прокат на следующей неделе. Однако Deadline сообщил, что Рот "дружелюбно передал эстафету", перейдя к работе над другим проектом.
В фильме "Borderlands" задействован звездный состав: Кейт Бланшетт в роли Лилит, Кевин Харт в роли Роланда, Джек Блэк в роли Железяки, Джейми Ли Кертис в роли доктора Патриции Таннис.
Lionsgate выпустит "Borderlands" в прокат 9 августа 2024 года.
фильм не будет "слишком строго" следовать игре
Хаммерлок будет натуралом?!
вот тоже первая мысль, что уберут петухов.
современные тенденции подсказывают, что это скорее все остальные станут как Хаммерлок...
Ну, а фанатам яйца...
"фильм не будет "слишком строго" следовать сюжету игры"
Тогда и название не нужно давать "Borderlands", но если дадут другое название, никто смотреть то и не будет.
Как бы и денег хотят поиметь и свою чухню снять.
Напоминат сериал "Ведьмак", где хрен пойми какой меч и.т.п вооружение включая доспехи и.т.д.
Очень давно уже заявлялось, что от Борды там только название и имена персонажей.
Что это? В чём тут смысл и где он?
Гениальное решение, ни разу не подводившее в таких ситуациях.
Я не понимаю, у тех кто такое делает реально мозг протух? Каждый раз одно и то же: у вас есть первоисточник. Вы снимаете по нему фильм/сериал, очевидно потому что первоисточник- УСПЕШНЫЙ. Большая часть тех, кто захочет это увидеть- фанаты первоисточника. Итак, что нам надо делать? Правильно! Как можно меньше смотреть на первоисточник и пихать отсебятину!
Просто гениально.
короч в духе нетфликс "по-мотивам"