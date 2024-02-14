Gearbox продолжает тизерить что-то связанное с Borderlands 2 и Красавчиком Джеком

На прошлой неделе мы сообщали о трейлере, похожем на свежую порцию новостей о Borderlands. Тогда речь шла о загадочном трейлере в X, а теперь, всего неделю спустя, появился еще один трейлер, хотя и гораздо менее загадочный.

На сайте X появилось видео, в котором речь идет о Borderlands 2 и Красавчике Джеке. Видео гласит: "Спаситель Пандоры или ее главная угроза? Встретьтесь лицом к лицу с Красавчиком Джеком в Borderlands 2!".

Хотя это может показаться довольно обычной частью маркетинга игры, тот факт, что мы уже много лет не видели маркетинга Borderlands 2 от Gearbox, а также тот факт, что видео заканчивается словами "продолжение следует", явно наводит на мысль, что на подходе какие-то новости.

Что это будет дальше, пока неясно. В комментариях к посту некоторые фанаты надеются, что речь идет о Borderlands 4, но постоянное использование геймплея и отсылок к Borderlands 2 может говорить о том, что сиквел/Borderlands: The Handsome Collection выйдет на других платформах, возможно, на PS5 и Xbox Series X/S, а может, и на PS VR2? А может быть, это вообще что-то другое? В любом случае, похоже, что новости о Borderlands не за горами.