Более 4 миллионов игроков Borderlands 3 помогают продвигать биомедицинские исследования

Игрофикация является тенденцией во многих областях, но исследователи, стоящие за новой научной статьей "Улучшение филогении микроорганизмов с помощью гражданской науки в массовой видеоигре", вывели ее на новый уровень. Около 4,5 миллионов игроков Borderlands 3 теперь могут гордиться тем, что они помогли продвинуть биомедицинские исследования, просто играя в мини-игру Borderlands Science (BLS). Более того, они быстро добились результатов, которые не смог получить даже искусственный интеллект.

В кишечнике человека обитают миллионы бактерий, и у каждого микроба есть своя ДНК. Ученые провели секвенирование этой ДНК, чтобы проанализировать похожие бактерии, но как оказалось, компьютеры не очень хорошо умеют систематизировать такую информацию, допуская то тут, то там небольшие ошибки. И вот тут-то на помощь приходят игроки Borderlands. В Borderlands Science пользователям даются нити ДНК, разбитые на плитки, и они должны соединить определенные блоки в определенные линии, добавляя квадратики со стрелками.

Это помогло исследователям выявить ошибки в компьютерном анализе, и всего за полдня игроки Borderlands Science собрали в пять раз больше данных, чем предыдущая игра создателей, Phylo, собрала за 10 лет.

"Я горжусь тем, что Borderlands Science стал одним из крупнейших и наиболее реализованных проектов в области гражданской науки за все время, прогнозируя возможность появления подобных проектов в будущих видеоиграх и расширяя границы положительного влияния видеоигр на мир", - сказал Рэнди Питчфорд, основатель и генеральный директор Gearbox Entertainment Company.

Исследователи хотят использовать эту информацию, "чтобы связать конкретные виды микробов с тем, что мы едим, с тем, как мы стареем, и с многочисленными заболеваниями - от воспалительных заболеваний кишечника до болезни Альцгеймера, - в которых, как мы теперь знаем, участвуют микробы".

Так что теперь игроки Borderlands Science упоминаются среди авторов статьи, которую можно найти здесь. Какое фантастическое использование свободного времени!