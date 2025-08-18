ЧАТ ИГРЫ
Borderlands 4 12.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.5 227 оценок

Компания Gearbox Software представит всех Искателей Хранилища на Gamescom 2025

DreadfulSirius DreadfulSirius

Компания Gearbox Software во время PAX East объявила, что представит Borderlands 4 на Gamescom 2025. Во время мероприятия игроки смогут сыграть за всех 4 искателей.

Кроме того, ожидается демонстрация End-Game контента, учитывая, что на Gamescom 2019 разработчики представили полигоны испытаний для Borderlands 3.
В течении недели ожидаем заключительный ролик, посвящённый костюмам для Амона и старт серии видеороликов о Харлоу - последнем официально нераскрытом персонаже из состава искателей.

Дата проведения мероприятия: 20 - 24 августа
Номинации Borderlands 4 на Gamescom Awards 2025:

  • Лучшие визуальные эффекты
  • Лучшая игра для Xbox
  • Лучшая игра на ПК
  • Лучшая игра для PlayStation

Чего ожидать далее?

PAX West (29 августа – 1 сентября):
Разработчик заявил, что они привезут на мероприятие свое главное шоу, в том числе можно будет поиграть в демо версию игры, так же как и на выставке Gamescom 2025, по слухам они могут дать тизер о планирующихся DLC, но более подробную информацию приберегут для PAX Australia (10–12 октября), поскольку тогда будет разумнее обсуждать подобные вещи.

Комментарии: 7
DreadfulSirius

Часть косметики для Харлоу и Амона уже известна, просто оставлю их тут...

+ ещё 4 картинки
8
Человек-Анекдот

Ляхи или штаны ?

Madiark

Инк.люзивные фем нигеры искатели хранилищ

6
Rey4rtRO

Не первый раз уже

2
ka27 Rey4rtRO
2
Rey4rtRO ka27

Без мушки? Мужики на опыте. Вспомнился бородатый анекдот:

Спойлер

Техас. 1873 год. Обветшалый салун. Тапер бренчит на пианино. Пожилой ковбой в углу потягивает виски.

В помещение врывается крутой такой ковбой, шпоры звенят, в руке здоровенный "Кольт", и начинает палить по бару как заведенный. Вдребезги разлетаются бутылки и стаканы на барной стойке. Всё в осколках. Выстрелом выбита сигара изо рта у пожилого ковбоя, но он все так же невозмутимо наблюдает за молодым. Молодой с криком "Всем запомнить — меня зовут Боб!" сделал последний меткий выстрел, отстрелив фитилек у свечи.

Пожилой ковбой медленно поднялся и так вразвалочку, еле передвигая ноги, подошел к нему… Видно, что каждый шаг дается ему с большими усилиями. Он взял из рук молодого ковбоя пистолет и внимательно осмотрел его:

— М–да… Спили мушку, сынок. У твоего Кольта слишком большая мушка, лучше спили ее… Когда–то, давным–давно, я был таким же, как ты, — шустрым и метким. Так же, как ты, я ворвался в один салун, где сидели пожилые ковбои, и перестрелял все бутылки. У меня был вот точно такой же Кольт 9–го калибра с большой мушкой, сынок. И стрелял я тоже метко, не хуже тебя. Но когда у меня кончились патроны, ко мне подошли три ковбоя, засунули мой здоровенный "Кольт" мне в задницу и несколько раз его там провернули. Так вот, сынок, послушай моего совета, спили мушку! Спили мушку, сынок!..

Punisher1

Самые упоратые искатели в серии хуже нарисовать и придумать просто нельзя было

2