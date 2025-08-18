Компания Gearbox Software представит всех Искателей Хранилища на Gamescom 2025

Компания Gearbox Software во время PAX East объявила, что представит Borderlands 4 на Gamescom 2025. Во время мероприятия игроки смогут сыграть за всех 4 искателей.
Кроме того, ожидается демонстрация End-Game контента, учитывая, что на Gamescom 2019 разработчики представили полигоны испытаний для Borderlands 3.
В течении недели ожидаем заключительный ролик, посвящённый костюмам для Амона и старт серии видеороликов о Харлоу - последнем официально нераскрытом персонаже из состава искателей.
Дата проведения мероприятия: 20 - 24 августа
Номинации Borderlands 4 на Gamescom Awards 2025:
- Лучшие визуальные эффекты
- Лучшая игра для Xbox
- Лучшая игра на ПК
- Лучшая игра для PlayStation
Чего ожидать далее?
PAX West (29 августа – 1 сентября):
Разработчик заявил, что они привезут на мероприятие свое главное шоу, в том числе можно будет поиграть в демо версию игры, так же как и на выставке Gamescom 2025, по слухам они могут дать тизер о планирующихся DLC, но более подробную информацию приберегут для PAX Australia (10–12 октября), поскольку тогда будет разумнее обсуждать подобные вещи.
Часть косметики для Харлоу и Амона уже известна, просто оставлю их тут...
