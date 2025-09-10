Реклама Borderlands 4 стала крупнейшей в истории серии

Запуск Borderlands 4 сопровождается масштабной рекламной кампанией, которая уже успела удивить фанатов. 2K и Gearbox не жалеют ресурсов, чтобы сделать выход игры максимально заметным.

Накануне огромный экран Vegas Sphere был подсвечен эксклюзивным роликом Borderlands 4. Известно, что такие рекламные места стоят сотни тысяч долларов. Но на этом издатель не останавливается: уже завтра в крупнейшем вокзале Великобритании, London Waterloo, стартует масштабная акция. Посетителей ждут тематические фотозоны и возможность получить эксклюзивный мерч по игре.

Новая часть серии выходит спустя шесть лет после Borderlands 3 и обещает стать самым амбициозным проектом Gearbox. По словам разработчиков, в игре будет представлено до 30 миллиардов видов стволов, а сама она станет эволюцией привычного лут-шутера, расширяя механику и добавляя новые уровни безумия.

Borderlands 4 выходит уже 11 сентября 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а чуть позже — на Nintendo Switch 2.