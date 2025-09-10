ЧАТ ИГРЫ
Borderlands 4 12.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
Реклама Borderlands 4 стала крупнейшей в истории серии

Запуск Borderlands 4 сопровождается масштабной рекламной кампанией, которая уже успела удивить фанатов. 2K и Gearbox не жалеют ресурсов, чтобы сделать выход игры максимально заметным.

Накануне огромный экран Vegas Sphere был подсвечен эксклюзивным роликом Borderlands 4. Известно, что такие рекламные места стоят сотни тысяч долларов. Но на этом издатель не останавливается: уже завтра в крупнейшем вокзале Великобритании, London Waterloo, стартует масштабная акция. Посетителей ждут тематические фотозоны и возможность получить эксклюзивный мерч по игре.

Новая часть серии выходит спустя шесть лет после Borderlands 3 и обещает стать самым амбициозным проектом Gearbox. По словам разработчиков, в игре будет представлено до 30 миллиардов видов стволов, а сама она станет эволюцией привычного лут-шутера, расширяя механику и добавляя новые уровни безумия.

Borderlands 4 выходит уже 11 сентября 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а чуть позже — на Nintendo Switch 2.

помните как повысилась стоимость игры?
теперь вы знаете на что пошли $$$
(ну кроме кокса для Рэнди)

Признаю. Вот это уже мощно.

Игра 300 миллионов и реклама столь же... да уж... если игра окажется дерьмом ( купил все-таки, с друзьями побегаю ) они жутко прогорят...

купил все таки? после 10 комментов по типу фу игра кал не уважают себя те кто это покупает ? браво чувак браво))))

Выглядит зрелищно хоть и простовато .

А почему звук несинхронно с видео?))

Такое чувство, что они решили на все деньги погулять. Прямо уверены что на столько выстрелит. Или посмотрели например на батлу, батла сейчас выстрелила и думают и у них получится.

Хорошим продуктам реклама не нужна. Положительные отзывы игроков будут работать лучше любых пиар компаний.

ясно, мысль очень глубокая и не банальная, буду знать

Рад что смог просветить.

Ну вот и ладушки.

Обещали сегодня оценки выкатить. Где они?

11 сентября она выходит. Исправьте вы уже свои копипасты.

