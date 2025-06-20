Запрос удовлетворен: в Borderlands 4 появится боевой радар

Сообщество спросило, Gearbox Software ответила. В Borderlands 4 появится опциональный боевой радар. Об этом сообщил Рэнди Питчфорд в официальном профиле игры в сети X.

Впрочем, по словам разработчика, этой функции не будет в тестовой сборке для предстоящего в ближайшие выходные мероприятия Borderlands Fan Fest. В любом случае, ее уже тестируют и можно будет активировать на старте - да, по умолчанию функция будет отключена, а на экране она появится только в том случае, если игрок активирует ее вручную.

Релиз Borderlands 4 состоится 12 сентября для PS5, Xbox Series и PC. Версия для Switch 2 выйдет позже всех, но все равно в 2025 году.