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Borderlands 4 12.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.3 192 оценки

Запрос удовлетворен: в Borderlands 4 появится боевой радар

Gruz_ Gruz_

Сообщество спросило, Gearbox Software ответила. В Borderlands 4 появится опциональный боевой радар. Об этом сообщил Рэнди Питчфорд в официальном профиле игры в сети X.

Впрочем, по словам разработчика, этой функции не будет в тестовой сборке для предстоящего в ближайшие выходные мероприятия Borderlands Fan Fest. В любом случае, ее уже тестируют и можно будет активировать на старте - да, по умолчанию функция будет отключена, а на экране она появится только в том случае, если игрок активирует ее вручную.

Релиз Borderlands 4 состоится 12 сентября для PS5, Xbox Series и PC. Версия для Switch 2 выйдет позже всех, но все равно в 2025 году.

10
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Даздрасен Дыклоп

Нубасы нассоса, ой, наныли. Не видно им откуда стреляют бл.)

7
jax baron

небось когда включать будешь - они ещё и под. еб. ут

3
Nereteresis

Ето зачем? Для совсем нубов?

1
sa1958

Да и ладно будет и будет.

Можно же не включать его.