Ретро-ролевая игра Born of Bread обзавелась новой демо-версией Switch

Инди-разработчик WildArts в сотрудничестве с Dear Villagers выпустили демоверсию своей предстоящей ролевой игры Born of Bread для Switch в преддверии ее запуска 5 декабря на платформах Nintendo Switch, ПК, PlayStation и Xbox Series.

Born of Bread — это пошаговая ролевая игра в стиле ретро, которая возвращает нас к классическим мультяшным ролевым играм, полным забавных персонажей и очаровательных историй, которые понравятся как детям, так и взрослым. Существа из другой эпохи сеют хаос по всей земле, и их злодеяния представляют собой большую угрозу для всех.

Самый невероятный герой, Буханка, голем, рожденный из хлеба, обладающий нескончаемым детским чудом, окажется со своими новообретенными друзьями в центре драмы, которая разворачивалась тысячи лет. Исследуйте чудесный мир, полный загадок: от загадочных руин Леса Корней до ледяных пейзажей Морозных равнин. С помощью своих друзей сразитесь с грозными злодеями и примите участие в веселых, причудливых гибридных боях в пошаговом режиме и в реальном времени.

В этой демоверсии показаны первые 45–60 минут игры. Здесь игроки откроют для себя новые механики, такие как обширное боевое обучение, введение в дерево навыков, и вы встретите своего первого компаньона. В полной версии игры будут представлены новые зоны, союзники, неигровые персонажи, побочные квесты, настройки и уникальная система «Battle Broadcast», которая предлагает воображаемый внутриигровой поток чата во время боевых столкновений.