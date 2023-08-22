Ретро-ролевая игра Born of Bread получила новую демоверсию для PS5 и Nintendo Switch ©

Издатель инди-игр из Монпелье (Франция) Dear Villagers и разработчик инди-игр из Нью-Дели (Индия) WildArts Studio Inc. объявили о том, что они выпустили новую демо-версию своей ретро-ролевой игры Born of Bread, которая уже доступна для PS5 и Nintendo Switch в цифровых магазинах.

Born of Bread — это приключенческая пошаговая ролевая игра в стиле ретро, которая возвращает нас к классическим мультяшным ролевым играм, полным забавных персонажей и очаровательных историй для детей и взрослых. Существа из другой эпохи сеют хаос по всей земле, и их озорство представляет большую угрозу для всех. Самый неожиданный герой, Буханка, голем, рожденный из хлеба, обладающий нескончаемым детским чудом, окажется со своими новообретенными друзьями в эпицентре драмы, которая создавалась тысячи лет.

Исследуйте удивительный мир, полный тайн, от загадочных руин Леса корней до ледяных пейзажей Морозных равнин. С помощью своих приятелей сразитесь с грозными злодеями и участвуйте в веселых, причудливых гибридных боях в реальном времени и пошаговом режиме.

Эта демонстрация включает в себя первые 45-60 минут игры. Здесь игроки откроют для себя новые механики, такие как обширное боевое обучение, введение в дерево навыков, и вы встретите своего первого компаньона. Полная версия игры будет включать в себя новые зоны, союзников, неигровых персонажей, побочные квесты, настройки и уникальную систему «Боевой трансляции», которая предлагает вымышленный поток внутриигрового чата во время боевых столкновений.