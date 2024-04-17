Braid: Anniversary Edition с 40 новыми уровнями переехала на середину мая

Выпуск Braid: Anniversary Edition отложен на две недели. Ремейк теперь выйдет на PlayStation, Switch и ПК 15 мая, а версии для Xbox Series X/S и Xbox One появятся на день позже, 16 мая.

Разработчик Джонатан Блоу сообщил, что его платформер-головоломка, управляющая временем, получит расширенное юбилейное издание еще в 2020 году, а выпуск 30 апреля 2024 года был окончательно подтвержден в ноябре прошлого года, что соответствует его запуску как раз в год 15-летия оригинала.

Новости о небольшой задержке запуска Braid: Anniversary Edition были опубликованы сегодня в пресс-релизе, но причины не были названы. С другой стороны, сегодняшнее объявление приносит новости о ранее нераскрытой функции: 40 новых уровнях. Они состоят из 14 основных уровней с комментариями (15 в мобильной версии), которые используются для навигации по более чем 15 часам комментариев в игре, 12 уровней альтернативного дизайна с пояснительными комментариями, а также 13 новых полных уровней головоломки, включающих 16 частей головоломки.

И это помимо ранее анонсированных функций, которые включают в себя новые визуальные эффекты, «перерисованные вручную» оригинальным художником Дэвидом Хеллманом, улучшенный звук, новые миксы и варианты оригинального саундтрека Мартина Стига Андерсена и Ганса Кристиана Кока, а также вышеупомянутые треки с комментариями.