Разработчик Braid Anniversary Edition рассказал об особенностях и показал сравнение с оригиналом

Сегодня в эфир вышел Day of the Devs — мероприятие, посвященное самым интересным инди-проектам, находящимся в разработке. Braid Anniversary Edition также появилась во время шоу.

В трейлере Braid Anniversary Edition разработчик Джонатан Блоу представил основные особенности игрового процесса, а затем показал сравнение старой версии и будущей.

Что касается игрового процесса, нам придется контролировать время, чтобы иметь возможность преодолевать различные участки. Некоторые элементы будут перемещаться вместе с нами, а другие не будут затронуты. Это новое издание предлагает множество новых функций, таких как улучшенная графика, комментарии разработчиков (всего на 15 часов), переосмысленный звуковой компонент и новые головоломки.

Braid Anniversary Edition будет доступна на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и мобильных устройствах. Дата выхода — 30 апреля 2024 года.