Состоялся долгожданный релиз юбилейного издания платформера Braid

Помните Braid, Anniversary Edition — обновленную версию увлекательного платформера-головоломки, впервые анонсированного в 2020 году, с датой выхода в 2021 году? Игра наконец-то вышла на PS4, PS5, ПК. Релиз на Xbox One и Xbox Series ожидается 15 мая.

Юбилейное издание предложит множество обновлений, которые, похоже, улучшат основную суть игры, не внося слишком много изменений. Согласно пресс-релизу, есть новая «перерисованная вручную» графика, и вы можете переключаться между старой графикой и новой по своему желанию. В нем есть «улучшенный звук» и «новые миксы и варианты саундтрека».

Он также содержит более 15 часов комментариев разработчиков с участием множества людей, в том числе дизайнера Джонатана Блоу и Фрэнка Чифальди из Фонда истории видеоигр.