Продюсер Bravely Default сообщил о "развитии событий вокруг серии" в 2024 году

В этом году Bravely Default 2 празднует свою третью годовщину, и продюсер серии Томоя Асано поблагодарил поклонников в новом твите. Кроме того, он сообщил о "развитии событий вокруг серии Bravely в этом году".

Характер этих событий неизвестен, но признаки указывают на ремастер первой игры. В октябре 2022 года Асано сказал, что это было бы "лучшим из возможных вариантов" для фанатов, но не объявил о его разработке.

Bravely Default вышла в 2013 году на Nintendo 3DS и изначально должна была стать продолжением Final Fantasy: The 4 Heroes of Light. В основном игра заслужила похвалу за повествование и бои, хотя отзывы о поздних этапах игры были неоднозначными. Ознакомьтесь с нашей рецензией здесь.

Что касается Bravely Default 2, то она уже доступна для ПК и Nintendo Switch, а в декабре 2022 года ее продажи в цифровом формате превысили 1 миллион копий по всему миру.