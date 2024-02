Продюсер Bravely Default сообщил о "развитии событий вокруг серии" в 2024 году

Bravely Default: Where The Fairy Flies

Bravely Default — преемница Final Fantasy: The 4 Heroes of Light, являющаяся спин-оффом основной серии Final Fantasy. Игра была выпущена на консоли Nintendo 3DS. Дизайн персонажей разрабатывали Акихико Есида и Silicon Studio. Хотя в название игры отсутствует название «Final Fantasy», ее все равно можно назвать продолжателем Final Fantasy: The 4 Heroes of Light, созданной теми же создателями.