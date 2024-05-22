В бесплатном файтинге Brawlhalla скоро начнётся фестиваль Brawlhalla Fest

Готовы ли вы к самому жаркому летнему фестивалю по эту сторону Асгарда? Как было объявлено во время воскресной трансляции Spring Royale на твиче, фестиваль Brawlhalla Fest начнется 29 мая.

Это будет первое сезонное мероприятие нового типа, посвященное нашему замечательному сообществу!

Он принесет с собой новые миссии на время и эксклюзивные награды, такие как столь востребованная переливающаяся цветовая схема: Бифрост и смайлик, намекающий на предстоящий эпический скин: Void Zenith Artemis.

В течение двух недель будет бесплатная ротация все 62 легенды, давая каждому возможность выполнить миссию временного события Bifrost Colors для всех легенд — настоящего и будущего. Все игроки получат звание «Хедлайнер» в качестве бесплатной награды за вход в систему во время фестиваля.

Цветовая схема Бивроста:

Побеждайте в играх с подбором игроков, чтобы получить эту эксклюзивную переливающуюся цветовую схему для легенды, за которую вы играли. Выиграйте все 62 легенды, чтобы разблокировать цветовую схему для всех будущих легенд! Единственный способ получить цветовую схему Bifrost — принять участие в этой временной миссии. Эта миссия временного события длится три недели, с 29 мая по 18 июня.

Void Zenith: еще один скин с эмодзи:

Заработайте 10 000 XP, играя в игры с подбором игроков в Brawlhalla, и получите этот скин эмодзи, вдохновленный эпическим скином Артемиды, который скоро появится в продаже. Единственный способ получить скин Void Zenith 1 More Emoji — это принять участие в миссии временного события. Эта миссия временного события длится три недели, с 29 мая по 18 июня.

Хедлайнеры избранных исполнителей:

В течение первых двух недель фестиваля мы представляем в бесплатной ротации все 62 легенды. Вступайте в бой с новыми для вас легендами и посмотрите, сможете ли вы разблокировать цветовую схему Bifrost для всех легенд менее чем за две недели!

Мы также проводим «Потасовку дня», которая означает новый игровой режим и ежедневный сброс золотого бонуса за победу с 29 мая по 11 июня.

Brawlhalla Fest также включает ежедневные чередующиеся тематические распродажи в течение первых двух недель. Подробнее о событии и список рекомендуемых режимов и предметов за первые две недели тут на специальной странице. Так же скоро будет проходить твич дроп.