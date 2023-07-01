Обновление 1.1 для кооперативного платформера Bread & Fred добавляет многопользовательскую онлайн-игру ©

Bread & Fred, кооперативный платформер, разработанный Sand Castles Studio и изданный Apogee Entertainment, приносит напряженные острые ощущения онлайн с многопользовательским обновлением 1.1. на ПК и Mac в Steam.

Участвуйте в веселых многопользовательских розыгрышах, пока Хлеб и Фред отправляются в путешествие на вершину горы. Станьте партнером, опуститесь на якорь и прыгайте через огромные пропасти с партнерами по скалолазанию со всего мира с добавлением онлайн-кооператива, который теперь доступен для одноранговых сеансов скалолазания.

Пересекайте огромные пропасти и изо всех сил цепляйтесь за стены, пересекая коварную тундру, и продвигайтесь от простых склонов к движущимся платформам, рушащимся полам, резким ветрам и скользким поверхностям на пути к победе. Координируйте движения в идеальной гармонии или терпите разочарование, опуская лицо до ранее достигнутых высот.

Решите, кто будет стоять на якоре, а кто будет прыгать с помощью быстрых движений «камень-ножницы-бумага», и отсчитывайте время до каждого прыжка с помощью удобной команды «1, 2, 3, вперед!» внутриигровые эмоции. Ищете сольный опыт? Смените пингвина на скалу Джеффа и преодолевайте препятствия в одиночку. Для искателей острых ощущений с ледяными прожилками установите рекорды в зале славы Bread & Fred с обновленным режимом скоростного прохождения, который включает в себя параметры приостановки игры и настройки быстрого перезапуска.

Исследуйте труднодоступные районы, полные коллекционных предметов, и карабкайтесь со стилем, добавляя новые скины для одиночной игры. Не можете справиться с холодом? Облегчите ледяную боль с помощью вспомогательных опций, таких как бесконечный прыжок и флаги контрольных точек. Прикоснитесь к леденящим душу мелодиям оригинального саундтрека Bread & Fred от Томаса Палацци, который уже доступен в Steam и скоро появится в сервисах потоковой передачи музыки.