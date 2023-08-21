Playism представила Break Arts III, продолжение гоночной игры с боевыми роботами

Издательство PLAYISM и MercuryStudio объявили о возвращении популярной серии игр о гонках и кастомизации роботов Break Arts III, которая выйдет на ПК в сервисе Steam. Дата выхода игры не сообщается, но в ней обещают расширенные возможности, включая детальные настройки, новые режимы игры и дополнительные возможности.
Break Arts III, в отличие от традиционных гонок, представит спортивное состязание роботов, где на первый план выходит кастомизация, а игрокам предстоит адаптировать свои мехи к различным условиям и рельефу местности. Игроки могут настраивать свои мехи по своему усмотрению, изменяя их базовые характеристики и подготавливая их к гонке. Упор на кастомизацию роботов дает игрокам уникальную свободу в создании уникальных роботов для различных соревнований, включая простые гонки, схватки на открытом месте, а также сочетание гонки и сражения. При выборе стратегии кастомизации важную роль будут играть особенности рельефа, гравитации и климата на разных локациях.
В Break Arts III будет доступно несколько основных игровых режимов: Гонка, в котором нет оружия и сражений, главное - доехать до финиша на трассе; Схватка - режим, при котором игроки могут вооружать свои мехи и сражаться с другими игроками; а также Боевые гонки - режим полного хаоса, в котором нужно сражаться и гоняться по трассе.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
МИНИМАЛЬНЫЕ:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows11,10
- Процессор: Core i5
- Оперативная память: 8 GB ОЗУ
- Видеокарта: GTX 1060
- DirectX: Версии 11
- Место на диске: 10 GB
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows11
- Процессор: Core i5 8600
- Оперативная память: 12 GB ОЗУ
- Видеокарта: RTX 3060Ti
- DirectX: Версии 12
- Место на диске: 10 GB
По словам команды разработчиков BREAK ARTS III, на выставке PAX West в сентябре 2023 года на стенде PLAYISM будет доступна играбельная демоверсия, где игроки смогут опробовать игру и забрать с собой памятные сувениры.