Playism представила Break Arts III, продолжение гоночной игры с боевыми роботами ©

Издательство PLAYISM и MercuryStudio объявили о возвращении популярной серии игр о гонках и кастомизации роботов Break Arts III, которая выйдет на ПК в сервисе Steam. Дата выхода игры не сообщается, но в ней обещают расширенные возможности, включая детальные настройки, новые режимы игры и дополнительные возможности.

Break Arts III, в отличие от традиционных гонок, представит спортивное состязание роботов, где на первый план выходит кастомизация, а игрокам предстоит адаптировать свои мехи к различным условиям и рельефу местности. Игроки могут настраивать свои мехи по своему усмотрению, изменяя их базовые характеристики и подготавливая их к гонке. Упор на кастомизацию роботов дает игрокам уникальную свободу в создании уникальных роботов для различных соревнований, включая простые гонки, схватки на открытом месте, а также сочетание гонки и сражения. При выборе стратегии кастомизации важную роль будут играть особенности рельефа, гравитации и климата на разных локациях.

В Break Arts III будет доступно несколько основных игровых режимов: Гонка, в котором нет оружия и сражений, главное - доехать до финиша на трассе; Схватка - режим, при котором игроки могут вооружать свои мехи и сражаться с другими игроками; а также Боевые гонки - режим полного хаоса, в котором нужно сражаться и гоняться по трассе.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Спойлер

МИНИМАЛЬНЫЕ: 64-разрядные процессор и операционная система



ОС: Windows11,10



Процессор: Core i5



Оперативная память: 8 GB ОЗУ



Видеокарта: GTX 1060



DirectX: Версии 11



Место на диске: 10 GB РЕКОМЕНДОВАННЫЕ: 64-разрядные процессор и операционная система



ОС: Windows11



Процессор: Core i5 8600



Оперативная память: 12 GB ОЗУ



Видеокарта: RTX 3060Ti



DirectX: Версии 12



Место на диске: 10 GB

По словам команды разработчиков BREAK ARTS III, на выставке PAX West в сентябре 2023 года на стенде PLAYISM будет доступна играбельная демоверсия, где игроки смогут опробовать игру и забрать с собой памятные сувениры.