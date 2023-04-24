Анонсирован высокоскоростной экшен BRIGHT TRACER для ПК ©

Японская студия HEXADRIVE анонсировала BRIGHT TRACER, высокоскоростную экшен-игру для ПК (Steam). Она выйдет в мае.

В BRIGHT TRACER вам предстоит бежать по киберпространству, захваченному вирусом. Пробегайте этапы со скоростью света, чтобы быстро добраться до босса вирусов. Игра предложит стильные сражения, в которых нужно уворачиваться и сметать врагов. Успешно выполняя цепочки действий вы получите дополнительное ускорение и бонусы, позволяющие вам ехать на максимальной скорости.

Игра разработана на Unreal Engine 5