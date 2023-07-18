Для ПК анонсирована эротическая новелла Broken Hearts Island от авторов "Бесконечного Лета"

В цифровом магазине Steam появилась страничка новой эротической визуальной новеллы под названием Broken Hearts Island. Игрокам предстоит взять на себя роль амбициозного океанолога, раскрыть тайны загадочного острова и совратить милых девушек. Главным отличием этого проекта от других представителей данного жанра является его разработчики, которые участвовали в создании "Бесконечного Лета".
Выпуском Broken Hearts Island занимается студия Evil Boobs Cult, которая уже успела зарекомендовать себя несколькими успешными играми для взрослых. Сама студия не имеет отношения к "Бесконечному Лету" и оригинальным создателям — Soviet Games. Тем не менее, в авторах новой эротической визуальной новеллы числятся разработчики, отвечавшие за сюжет и визуальный дизайн "Бесконечного Лета".
Разработчики Broken Hearts Island обещают увлекательные фэнтези-приключения, где можно будет встретить "сочных" фей и других таинственных зверей. Выход игры запланирован уже на сентябрь этого года.
Спрайты какие-то мегаубогие, бэкграунды норм.
Это можно считать возвращением к истокам? :)
Как-то посредственно. И атмосферности ни на грош.
ну да еще одна новела +18. их так мало в стиме.(очень много)
Еб#ный бл#ть рот этого бл###ого су#а по#но... Ну ё###ый бл#ть пи#дец на#уй. Опять бл#ть по#но бл#ть игра! И судя по комментариям они ещё бл#ть про###ись со спрайтами! УУУ су#а как я ненавижу это дер#мо бл#ть!
чтож дрочеры будут рады такому событию