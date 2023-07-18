Для ПК анонсирована эротическая новелла Broken Hearts Island от авторов "Бесконечного Лета" ©

В цифровом магазине Steam появилась страничка новой эротической визуальной новеллы под названием Broken Hearts Island. Игрокам предстоит взять на себя роль амбициозного океанолога, раскрыть тайны загадочного острова и совратить милых девушек. Главным отличием этого проекта от других представителей данного жанра является его разработчики, которые участвовали в создании "Бесконечного Лета".

Выпуском Broken Hearts Island занимается студия Evil Boobs Cult, которая уже успела зарекомендовать себя несколькими успешными играми для взрослых. Сама студия не имеет отношения к "Бесконечному Лету" и оригинальным создателям — Soviet Games. Тем не менее, в авторах новой эротической визуальной новеллы числятся разработчики, отвечавшие за сюжет и визуальный дизайн "Бесконечного Лета".

Разработчики Broken Hearts Island обещают увлекательные фэнтези-приключения, где можно будет встретить "сочных" фей и других таинственных зверей. Выход игры запланирован уже на сентябрь этого года.