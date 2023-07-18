Broken Hearts Island сентябрь 2023 г.
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Для ПК анонсирована эротическая новелла Broken Hearts Island от авторов "Бесконечного Лета"

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Gutsz
Новости

В цифровом магазине Steam появилась страничка новой эротической визуальной новеллы под названием Broken Hearts Island. Игрокам предстоит взять на себя роль амбициозного океанолога, раскрыть тайны загадочного острова и совратить милых девушек. Главным отличием этого проекта от других представителей данного жанра является его разработчики, которые участвовали в создании "Бесконечного Лета".

Выпуском Broken Hearts Island занимается студия Evil Boobs Cult, которая уже успела зарекомендовать себя несколькими успешными играми для взрослых. Сама студия не имеет отношения к "Бесконечному Лету" и оригинальным создателям — Soviet Games. Тем не менее, в авторах новой эротической визуальной новеллы числятся разработчики, отвечавшие за сюжет и визуальный дизайн "Бесконечного Лета".

Разработчики Broken Hearts Island обещают увлекательные фэнтези-приключения, где можно будет встретить "сочных" фей и других таинственных зверей. Выход игры запланирован уже на сентябрь этого года.

-4
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Jarvis666

Спрайты какие-то мегаубогие, бэкграунды норм.

5
Олег Дудин

Это можно считать возвращением к истокам? :)

1
Кей Овальд

Как-то посредственно. И атмосферности ни на грош.

1
Paramezan

ну да еще одна новела +18. их так мало в стиме.(очень много)

0
Randerion ССПГ 06BG

Еб#ный бл#ть рот этого бл###ого су#а по#но... Ну ё###ый бл#ть пи#дец на#уй. Опять бл#ть по#но бл#ть игра! И судя по комментариям они ещё бл#ть про###ись со спрайтами! УУУ су#а как я ненавижу это дер#мо бл#ть!

0
Protocol10

чтож дрочеры будут рады такому событию

-4